Desalojado el campamento de personas sin hogar más grande de Barcelona por una plaga de ratas

El Ayuntamiento y el Consorcio de la Zona Franca intervienen el asentamiento por motivos de insalubridad. Unas 175 personas malviven en tiendas de campaña.

Beatriz Sobrino
Publicado:

A primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Urbana vestidos con equipos de protección han llegado a la calle número 2 de la zona Franca, de Barcelona, para iniciar un proceso de "desalojo parcial" del campamento de personas sin hogar situado en ese espacio. Según fuentes municipales, en el asentamiento situado en ese polígono industrial “malviven” unas 175 personas, que ya habían sido avisadas que debían abandonar el espacio.

La intervención se ha realizado por “motivos de salubridad” porque se ha detectado una presencia elevada de ratas en el terreno. Una plaga de roedores que debe erradicarse cuanto antes. Para eliminarla se van a realizar labores de desratización, y un tratamiento fitosanitario específico en una zona concreta del campamento. Por ello, “es imprescindible desalojar el espacio” porque esos trabajos “son incompatible con la presencia de personas”. En el dispositivo han intervenido servicios de limpieza, Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y servicios sociales municipales.

No saben dónde volverán a asentarse

El consistorio habla de un “levantamiento de una zona concreta por razón de salubridad” en el que se han realizado labores de limpieza y vallado del terreno y después se realizarán los trabajos de desinfección. Fuentes municipales aseguran “que se trata de un desalojo temporal y que se quiere limpiar la zona”.

La mayoría de los que viven allí son personas en situación irregular de origen subsahariano, magrebí o latinoamericano y que ya habían sido avisados del desalojo. Muchos se han trasladado a zonas próximas y no saben dónde volverán a asentarse porque aseguran que “les han dicho que el desalojo va a ser temporal pero no confían en volver a poder instalarse allí”. Algunos nos explican que “están allí porque no tienen otra alternativa” y que “están más tranquilos allí en ese polígono que en otras zonas más pobladas de la ciudad”. De hecho, algunos han trasladado las tiendas a terrenos próximos no afectados por la operación de desinfección y otros se han acogido al sistema de protección de los servicios sociales.

