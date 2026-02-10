Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sin agua potable durante días en varios pueblos de Cádiz por una bacteria en la red de suministro

Los vecinos de Paterna de Rivera continúan sin poder beber ni cocinar con agua del grifo.

Imagen de una gota de agua saliendo del grifoPexels

Elena Álvarez
La detección de bacterias en la red de suministro es lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a declarar el agua de tres localidades de la Comarca de la Janda en Cádiz no apta para el consumo humano. Los vecinos de paterna de Rivera, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules durante días han tenido prohibido beber, cocinar o lavarse con agua del grifo.

El problema ha afectado sobre todo a Paterna de Rivera. Ahí se han establecido restricciones severas tras encontrarse seis bacterias en el agua procedente del embalse de Los Hurones lo que activó la alerta sanitaria. Tanto en este municipio como en el de Medina Sidonia la población se ha abastecido con camiones cisternas. En Alcalá de los Gazules sus habitantes lo hacen utilizando recursos propios.

Agua más turbia y sucia de los normal

La causa de que estos municipios se encuentren en esa situación de cortes del suministro se debe a una alteración microbiológica vinculada a bacterias en el sistema de captación del embalse que abastece a la población de estas localidades gaditanas. El problema proviene de la contaminación en la red de abastecimiento, afectando el suministro que llega de la zona gaditana. Con las lluvias de las últimas semanas se detectó que el agua estaba más turbia de lo normal. Hasta que se normalicen los parámetros en los análisis que se realizan diariamente al agua se están realizando tareas de desinfección.

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha comunicado que queda descartado el riesgo en Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules tras los resultados de los análisis pertinentes. En estos dos municipios ya se han levantado todas las medidas preventivas. En cuanto a Paterna de Rivera, Carmen Torres, concejala en el Ayuntamiento confirma que el suministro de agua se ha reanudado, pero con limitaciones, "de momento el agua sigue siendo no apta para el consumo" de sus más de 5.000 vecinos.

Los protocolos de seguridad se van a seguir manteniendo señalan desde el Consorcio y esperan que la normalidad se restablezca como muy tarde el miércoles por la mañana. Las previsiones apuntan a que la bacteria que ha tenido durante días a miles de vecinos sin agua haya desaparecido por completo.

