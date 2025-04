Peligrosos incendios de coches eléctricos: "Los fabricantes no dan información de cómo extinguir el fuego"

El fuego en los coches eléctricos o híbridos, cargados con baterías de litio, se han convertido en un quebradero de cabeza para bomberos y expertos en métodos de extinción. A diferencia de los incendios en vehículos de combustión, en lo eléctricos se alcanzan altísimas temperaturas, el fuego no es uniforme y el agua no es suficiente para extinguirlo.

Los incendios de coches ocurridos en los últimos días en sendos accidentes en un parking de Alcorcón (Madrid) y en una carretera de Zumárraga (Guipúzcoa), y que han costado la vida a dos bomberos y a un conductor, han reabierto el debate sobre los peligros de las baterías de litio.

Juan Luis Blanco, experto en seguridad y emergencias de la consultora Teknodidaktika, ha explicado a Atresmedia las dificultades que presentan los incendios de coches eléctricos o híbridos. Blanco destaca el desconocimiento que, a día de hoy, afrontan en estas operaciones porque los fabricantes no informan de qué componentes están hechas ni cómo están montadas las baterías de litio.

Enfriar las baterías sumergiéndolas en agua durante horas es el único método hasta ahora efectivo para acabar con el incendio de estos dispositivos.

"Hace tiempo en Europa que los bomberos alemanes, pioneros en este tipo de extinciones, tienen un contenedor específicamente preparado para ello", explica Juan Luis Blanco.

Hace unas semanas, los bomberos de Guipúzcoa tuvieron que habilitar un contenedor para sumergir durante 24 horas un coche híbrido que se había incendiado en un accidente, y conseguir así enfriar la batería de litio. "La actuación de los bomberos guipuzcoanos- continúa Blanco- no fue para nada una improvisación como algunos piensan. En el coche de combustión estamos acostumbrada a ver intervenir a los servicios con mangueras porque es un vehículo con un fuego contenido. El problema que tenemos con los vehículos eléctricos es que al final generan muchísima temperatura y proyectan el fuego. Entonces, la única manera que se conoce, y que es efectiva hasta donde hemos podido llegar a comprobar, es sumergir el vehículo y que continúe esa reacción dentro del agua. Va a generar mucha temperatura, va a evaporar parte del agua, pero esa agua se va reponiendo con mangueras. Hoy en día es lo único que tenemos claro en el mundo para cómo llegar a contener el incendio. Lo que hacemos no es enfriar la batería sino esperar a que se consuma".

¿Cómo apagar estos incendios?

Hay diferentes maneras de afrontar el fuego de un coche, como por ejemplo una manta ignífuga que se usa ya en algunos parques de bomberos, o pequeños robots que atacan directamente a las baterías de litio. Unas técnicas que, tal y como explica el experto, no acaban de ser definitivas en el caso de los coches eléctricos o de baterías de litio.

"Una manta tiene una resistencia al fuego en segundos. Es decir, esa temperatura va a acabar deteriorando la manta. Si ahí tenemos la fortuna de que se extingue antes de que se consuma, no hay ningún tipo de problema. Sí es verdad que se están probando equipos de extinción clavándolos incluso en el interior de la batería, pero por lo que me dicen los expertos que controlan en esta área todavía no es lo efectivo que se esperaba. Insisto, no conozco a nadie que sea experto en fuego de litio. Sí es verdad que hay gente que nos formamos y curioseamos en ese mundo, pero no conozco, al menos en Europa, a nadie que sea experto y pueda aportar más datos. Sí es verdad que estamos intentando investigar cómo funcionan desde hace años, pero los fabricantes no nos aportan la información necesaria para poder llegar a buen puerto. Se nos habla mucho de las virtudes de la batería de litio, pero no se nos habla de las contraindicaciones. Los especialistas en la extinción de fuegos realizan una labor de investigación con el método prueba-error y con los medios que disponen".

