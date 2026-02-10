Los 350 vecinos de Benamahoma siguen aislados por el temporal "no sabemos cuando volveremos a la normalidad"

Benamahoma, una pedanía del municipio de Grazalema, lleva prácticamente incomunicada una semana. Desde el pasado lunes la Guardia Civil está habilitando solamente dos ventanas al día, un tramo horario por la mañana y otro por la tarde; para que los vecinos puedan salir a trabajar o realizar cualquier tipo de labor.

Aunque ha habido horas como las de esta mañana en las que sus más de 300 habitantes no han podido salir de la pedanía para absolutamente nada. La causa, el corte nuevamente de la circulación, debido a la alerta meteorológica y el peligro de desprendimiento de rocas en el tramo que conecta al pueblo. Este martes se reanudará la ventana de 15:30 a 16:30 de la tarde.

Esta pedanía de la sierra gaditana, situada a pocos kilómetros del epicentro caótico de este temporal, Grazalema, lleva ya una semana y diez días sufriendo continuos cortes de tráfico; y una semana desde que se decretó el cierre total. El motivo, un talud saturado por las fuertes precipitaciones de la última semana, ubicado en el tramo hacia El Bosque (Carretera A-372) que se encuentra en continuo movimiento y de momento sigue sin poder retirarse.

Los operarios desplegados en la zona siguen realizando labores de limpieza en la calzada para retirar piedras y sedimentos. El servicio de Conservación de Carreteras de la Junta ha tomado la decisión de cerrar el tráfico de momento por seguridad, debido al peligro que supone para los vehículos.

Preocupa el traslado de enfermos fuera del municipio

La semana pasada durante los episodios más violentos de la borrasca se dieron cortes de suministro eléctrico y en las líneas telefónicas. Mamen Fernández, alcaldesa de Benamahoma, afirma que "aún no se sabe cuándo volverá el pueblo a la normalidad", por ahora enfoca su atención en el servicio a sus vecinos durante esta crisis de comunicaciones.

En cuanto a suministros, apunta a que todo está bien organizado y "ahora mismo no falta de nada". La semana pasada hubo algo de escasez los primeros días, pero se reunieron con los proveedores de los supermercados de la localidad para llegar al acuerdo de recoger la mercancía en la Plaza de Toros del Bosque y que los vehículos de Infoca puedan subirla al pueblo.

En materia sanitaria y de suministro de medicamentos, la situación se encuentra bajo control y los vecinos disponen de los recursos esenciales que necesitan. La Junta de Andalucía ha destinado personal sanitario al municipio se ha garantizado la atención entre semana durante las 24 horas, con la apertura diaria del consultorio médico durante un par de horas para consulta ordinaria. En cuanto a la atención de urgencias los fines de semana se cubre mediante un sistema de turnos asumido por una doctora y una enfermera. A pesar de que el dispositivo sanitario funciona preocupa la posibilidad de que se produzca una evacuación de vital urgencia que requiera el traslado inmediato de un paciente fuera del municipio.

Benamahoma a día de hoy permanece prácticamente aislada, con 350 vecinos pendientes de unas ventanas horarias que no garantizan estabilidad ni certidumbre. La evolución del talud y la inestabilidad del terreno mantienen en vilo a una población que, aunque abastecida y atendida en lo esencial, no sabe cuándo podrá recuperar la normalidad.

