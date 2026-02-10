Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Leche de fórmula

Qué es la cereulida, la toxina bajo sospecha tras los casos de bebés hospitalizados en España

Ocho bebés han mostrado síntomas gastrointestinales tras tomar leche de fórmula. Cinco de ellos requirieron hospitalización y todos han sido dados de alta. Se sospecha que esto ha podido ser provocado por una toxina llamada cereulida.

Imagen de archivo de leche en polvo.Pexels

Marta Cidancha
Publicado:

Varios bebés en España han requerido atención hospitalaria tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria tras ingerir leche de fórmula infantil. Según un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, entre diciembre de 2025 y principios de 2026 se han notificado ocho casos en España, de los cuales cinco bebés necesitaron ingreso, aunque ninguno ha sido confirmado por laboratorio que la causa sea por la toxina asociada a este producto.

La toxina bajo sospecha

La sospecha se centra en la cereulida, una toxina que puede contaminar alimentos. Es muy estable químicamente y no se destruye mediante cocción o procesos térmicos habituales. Puede provocar síntomas gastrointestinales de forma rápida, como náuseas, vómitos y dolor abdominal y suelen aparecer entre 30 minutos o seis horas después.

En bebés muy pequeños la situación puede ser más delicada. La rápida pérdida de líquidos por vómito o diarrea puede llevar a la deshidratación, lo que hace necesario la hospitalización para poder controlarlo.

Este problema ha llevado a retiradas preventivas de varios lotes de leche de fórmula en más de 60 países, tras detectarse rastros de la toxina en ciertos productos o materias primas utilizadas en su elaboración. Los expertos recomiendan que los padres presten atención a las alertas oficiales sobre los lotes de leche retirados y consulten todo con los profesionales sanitarios.

¿Cuál es la leche de fórmula?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta sanitaria tras detectar la presencia de cereulida en dos lotes de leche de fórmula infantil que se comercializaban en España. La comunicación se ha realizado a través de los canales oficiales del organismo, una vez que la empresa fabricante, Lactalis Nutrición Iberia, informó de la incidencia y procedió a la retirada preventiva de los productos afectados.

De acuerdo con la información facilitada por la AESAN, la alerta afecta a los siguientes productos:

  • Damira Natur 1 (800 gramos): lote 8000003307
  • Damira Natur 2 (800 gramos): lote 8000003302

La Agencia recomienda a las familias que revisen los envases y comprueben el número de lote, que figura en la base del producto, y que eviten su consumo en caso de que coincida con alguno de los señalados.

