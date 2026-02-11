Noticias de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

La actualidad de este miércoles 11 de febrero viene marcada por la gran tractorada y la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.

La gran tractorada rumbo a Madrid

Cientos de tractores en marcha lenta van a llenar las calles del centro de Madrid. El Ayuntamiento pide que se use el transporte público y se teletrabaje. Unos 8.000 agricultores y ganaderos pretenden llegar a la puerta del Ministerio de Agricultura para denunciar cómo el tratado Mercosur les deja en inferioridad de condiciones.

La factura de los temporales

Los temporales pasan factura al sector agrario. Se calcula que las pérdidas superan los 4.000 millones de euros. El pasado tren de borrascas ha tirado a la basura más del 20% de los cultivos solo en Andalucía.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso

Pedro Sánchez comparece en el Congreso tras las tragedias ferroviaras de Adamuz y Gelida. Además, será el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición con los resultados de Aragón de fondo. Además, las izquierdas buscan su enésima metamorfosis con los partidos de Sumar y Rufián moviendo ficha. Vox por su parte le da un no rotundo a María Guardiola en Extremadura.

Denuncian anomalías en los papeles del caso Epstein

¿Quiénes son los nombres borrados de los papeles de Epstein? Un comité de investigación del congreso de Estados Unidos ha tenido acceso a los documentos sin censurar y se han encontrado que aún hay nombres ocultos. Dicen que pueden ser personas muy poderosas. Los investigadores aseguran que los harán públicos en cuanto los sepan.

Tiroteo en un instituto en Canadá

Tiroteo masivo en Canadá. Al menos, 10 muertos y 25 heridos después de que un chico entrara en un instituto y disparara a los alumnos. Después se ha suicidado. Antes mató a su madre y a dos hermanos.