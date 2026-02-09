Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una agente de la Policía Nacional tras un servicio por las inundaciones en Jerez

La policía, de 43 años, sufrió un colapso mientras regresaba del operativo desplegado en la zona rural de El Portal.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Una agente de la Policía Nacional ha muerto este lunes por la tarde cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera. El suceso se produjo mientras la funcionaria conducía su vehículo de regreso tras participar en el dispositivo activado por las intensas lluvias.

Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105, una de las unidades que estos días se encuentran movilizadas ante las incidencias provocadas por el temporal.

El siniestro, en la autovía A-4

El fallecimiento se produjo en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando la agente sufrió un colapso mientras circulaba tras finalizar su turno de servicio. El accidente tuvo lugar cuando regresaba del dispositivo desplegado para atender las consecuencias de las inundaciones registradas en El Portal, una de las zonas más afectadas por el episodio meteorológico.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios de emergencia, que intentaron auxiliarla, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida. Las circunstancias concretas del colapso no han trascendido, más allá de que se produjo durante el trayecto de vuelta tras una jornada de trabajo vinculada a la emergencia.

Reconocimiento institucional y condolencias

La Policía Nacional ha lamentado públicamente el fallecimiento de la agente y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. Desde el cuerpo han destacado su compromiso y dedicación al servicio público, subrayando su implicación en un operativo especialmente exigente por la gravedad de las inundaciones que han afectado a la zona rural del municipio.

