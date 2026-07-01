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Alerta por estafa: te acusan por correo electrónico de un delito y te exigen "cerrar el caso" con dinero

La Guardia Civil ha emitido una alerta sobre un nuevo caso de phishing. Se trata de una falsa citación judicial por correo electrónico.

Falsa citación judicial recibida por correo electrónico.

Falsa citación judicial recibida por correo electrónico. Guardia Civil

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Anna Martín
Publicado:

Detectada una campaña de 'phishing'. La Guardia Civil alerta sobre correos electrónicos fraudulentos en los que ciberdelincuentes suplantan la identidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para extorsionar a las víctimas. En estos mensajes se acusa falsamente a los destinatarios de supuestos delitos graves, como pornografía infantil o cibercrimen, y se les exige responder con urgencia o pagar una cantidad de dinero para "cerrar el caso" o evitar una supuesta actuación judicial.

Según advertencias oficiales, este tipo de fraude se basa en técnicas de ingeniería social: los mensajes están diseñados para generar miedo y presión psicológica, utilizando nombres de instituciones como la Guardia Civil o la Policía Nacional, así como cargos inventados de autoridades judiciales.

¿Cómo identificar el fraude?

Sin embargo, estos correos provienen de direcciones ajenas a los organismos oficiales, suelen contener errores ortográficos y carecen de cualquier validez legal, ya que las notificaciones judiciales no se realizan por correo electrónico ni se solicita dinero para evitar investigaciones.

Este tipo de campaña ya fue detectada en años anteriores. De hecho, una alerta emitida el 24 de enero de 2022 por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advertía de un patrón similar: asuntos como "usted está citado" o "expediente nº…" acompañados de amenazas de detención o sanciones si no se responde en un plazo de 24 horas.

En algunos casos, los mensajes incluso incluyen datos inventados de supuestas investigaciones para aumentar la credibilidad del engaño.

Algunas recomendaciones

Las Guardia Civil insiste en que se trata de un fraude destinado a extorsionar económicamente a las víctimas o a confirmar que sus correos están activos para futuros ataques. Por ello recomiendan: no responder, no abrir enlaces ni adjuntos y eliminar inmediatamente el mensaje.

En caso de haber interactuado o realizado algún pago, se debe conservar toda la evidencia (correos, capturas o mensajes) y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a través de los canales de ciberseguridad oficiales.

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