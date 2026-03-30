Borra un correo que le informa que ha ganado 30 millones de euros creyendo que era una estafa: "¡Estoy en shock!"

Un australiano se convirtió el pasado día 12 de marzo en un nuevo millonario tras ganar un premio de lotería de 50 millones de dólares australianos (30 millones de euros). Sin embargo, al principio pensó que se trataba de una estafa.

Según asegura el propio organismo de loterías de Australia, el hombre se encontraba en su casa viendo un partido de fútbol australiano cuando le llegó un correo informando sobre su victoria: "Ni siquiera lo abrí. Supuse que era correo basura y lo borré", declaraba el afortunado en unas declaraciones recogidas por el diario People.

Los responsables de la lotería afirmaron que trataron de llamar al hombre para informarle de que había ganado el premio, pero el número que tenían estaba desactualizado, lo que les llevó a intentar mandarle un correo electrónico. Sin embargo, hizo falta un par de mensajes para captar su atención.

"Pero luego recibí otro correo electrónico y pensé: Quizás debería revisar la aplicación", añade el hombre, que justo después de comprobarlo en la aplicación que había ganado dicho premio, llamó para asegurarse.

"¡Estoy en shock!", exclamaba el hombre, vecino de la localidad de Wyndham Vale, millonario debido a un boleto de Powerball de cuatro jugadas que costó 6,30 dólares (3,75 euros)."Estoy aquí sentado viendo el partido con mi hijo. ¡Cuando mi esposa llegue a casa, le tengo que contar una noticia!", declara.

Eligió su número favorito

"Yo siempre juego con la apuesta mínima. No necesitas una apuesta grande para ganar", indica. "Normalmente uso los números de nuestro cumpleaños para mis boletos, pero el otro día gané un pequeño premio y pensé en elegir algunos números al azar para el sorteo de esa noche. Decidí elegir el número 14 para el Powerball porque es mi número favorito en el fútbol", añadió.

A qué destinará el premio

Además, el hombre informa que pretende destinar parte de este premio a ayudar a sus seres queridos. "Siempre les decía a mis amigos y familiares que si ganaba 50 millones de dólares, me dedicaría a ayudar a los demás", dijo. "¡Es como si lo hubiera deseado! Me gustaría dedicarme a algún tipo de trabajo que beneficie a la comunidad".

"No vamos a comprar nada fuera de este mundo. Seguiremos siendo humildes y compraremos una casa en nuestro barrio", afirma. "También buscaremos comprarle una casa propia a cada uno de nuestros hijos. ¡Todos estaremos libres de hipoteca! Esto me ha cambiado la vida", afirmó el ganador del gran premio.

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