Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Millonario Australia

Borra un correo que le informa que ha ganado 30 millones de euros creyendo que era una estafa: "¡Estoy en shock!"

Los responsables de la lotería no lograban contactar con el hombre en varias ocasiones para informarle sobre su premio.

Una persona utilizando un ordenador port&aacute;til

Una persona utilizando un ordenador portátilPexels

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Un australiano se convirtió el pasado día 12 de marzo en un nuevo millonario tras ganar un premio de lotería de 50 millones de dólares australianos (30 millones de euros). Sin embargo, al principio pensó que se trataba de una estafa.

Según asegura el propio organismo de loterías de Australia, el hombre se encontraba en su casa viendo un partido de fútbol australiano cuando le llegó un correo informando sobre su victoria: "Ni siquiera lo abrí. Supuse que era correo basura y lo borré", declaraba el afortunado en unas declaraciones recogidas por el diario People.

Los responsables de la lotería afirmaron que trataron de llamar al hombre para informarle de que había ganado el premio, pero el número que tenían estaba desactualizado, lo que les llevó a intentar mandarle un correo electrónico. Sin embargo, hizo falta un par de mensajes para captar su atención.

"Pero luego recibí otro correo electrónico y pensé: Quizás debería revisar la aplicación", añade el hombre, que justo después de comprobarlo en la aplicación que había ganado dicho premio, llamó para asegurarse.

"¡Estoy en shock!", exclamaba el hombre, vecino de la localidad de Wyndham Vale, millonario debido a un boleto de Powerball de cuatro jugadas que costó 6,30 dólares (3,75 euros)."Estoy aquí sentado viendo el partido con mi hijo. ¡Cuando mi esposa llegue a casa, le tengo que contar una noticia!", declara.

Eligió su número favorito

"Yo siempre juego con la apuesta mínima. No necesitas una apuesta grande para ganar", indica. "Normalmente uso los números de nuestro cumpleaños para mis boletos, pero el otro día gané un pequeño premio y pensé en elegir algunos números al azar para el sorteo de esa noche. Decidí elegir el número 14 para el Powerball porque es mi número favorito en el fútbol", añadió.

A qué destinará el premio

Además, el hombre informa que pretende destinar parte de este premio a ayudar a sus seres queridos. "Siempre les decía a mis amigos y familiares que si ganaba 50 millones de dólares, me dedicaría a ayudar a los demás", dijo. "¡Es como si lo hubiera deseado! Me gustaría dedicarme a algún tipo de trabajo que beneficie a la comunidad".

"No vamos a comprar nada fuera de este mundo. Seguiremos siendo humildes y compraremos una casa en nuestro barrio", afirma. "También buscaremos comprarle una casa propia a cada uno de nuestros hijos. ¡Todos estaremos libres de hipoteca! Esto me ha cambiado la vida", afirmó el ganador del gran premio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 30 de marzo?

Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: Hito del gran colisionador de hadrones

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Una persona utilizando un ordenador portátil

Borra un correo que le informa que ha ganado 30 millones de euros creyendo que era una estafa: "¡Estoy en shock!"

Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: Hito del gran colisionador de hadrones

Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 30 de marzo?

Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"
Semana Santa

Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"

Golpean y humillan a un joven con discapacidad en el Arboç, Barcelona: "Arrodíllate y bésame los pies"
Bullying

Golpean y humillan a un joven en el Arboç, Tarragona: "Arrodíllate y bésame los pies"

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
MOSSOS D'ESQUADRA

Kanpai Pista: el coto de los Mossos a los delincuentes de las carreteras

Un macrodispositivo se ha desplegado a lo largo de la AP-7 a su paso por Cataluña. El objetivo: luchar contra los multirreincidentes que roban en áreas de descanso, los teloneros y los pincharruedas.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.
PROSTITUCIÓN DE MENORES

Condenado a dos años de prisión por prostituir a menores tras captarlos en redes sociales

El acusado captaba a sus víctimas, un chico de 14 años y una chica de 15, a través de redes sociales, utilizando identidades falsas para contactar con ellos.

Las rachas de viento complican un incendio en Murcia y activan el Plan Infomur

Las rachas de viento complican un incendio en Murcia y activan el Plan Infomur

Fallece una mujer de 88 años atropellada cuando cruzaba una carretera en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Muere atropellada en un paso de cebra un mujer de 88 años en Vilanova de Arousa, Pontevedra

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 29 de marzo de 2026

Publicidad