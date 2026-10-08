La prensa internacional se hace eco de la muerte de Maricarmen, la definen como un icono de la lucha por la vivienda

La muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha contra los desahucios y por el derecho a la vivienda en España, ha traspasado las fronteras. Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco este miércoles del fallecimiento de la mujer de 87 años, obligada a abandonar el pasado 23 de septiembre la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas.

'The New York Times' ha destacado que la indignación provocada por su desahucio marcó un "punto de inflexión" en la historia reciente de España y ha descrito a Maricarmen como una figura ampliamente conocida en el país. "Cuyo desahucio enfureció a los españoles", titulaban.

También en Estados Unidos, CNN en Español ha destacado que su desahucio provocó que miles de personas salieran a las calles en las principales ciudades españolas, mientras que 'The Washington Post' ha optado por una crónica en la que analiza cómo el caso de Maricarmen contribuyó a precipitar la convocatoria de elecciones.

"Icono de las protestas por la vivienda"

En Europa, el francés 'Le Figaro' ha presentado a Maricarmen como la "pensionista desahuciada" cuyo caso desencadenó protestas por la vivienda, mientras que el italiano 'Corriere della Sera' ha señalado su muerte y la ha descrito como el desencadenante de movilizaciones en España.

Al otro lado del charco, el argentino 'La Nación' la ha definido como un "icono de las protestas" y ha recordado las imágenes de la octogenaria siendo sacada de su vivienda en camilla por la comitiva judicial mientras numerosos manifestantes se concentraban en la calle para mostrarle su apoyo. Unas imágenes que, según el brasileño 'O Globo', provocaron una fuerte reacción en todo el país.

También 'Euronews' ha destacado el último mensaje que Maricarmen trasladó desde la cama del hospital a los manifestantes: "Luchad". Por su parte, el medio saudí 'Arab News' la ha situado entre las principales protagonistas de las protestas por una vivienda digna en España y la cadena irlandesa RTÉ se ha hecho eco de la indignación que su desahucio provocó en las calles.

Las principales agencias internacionales también han difundido la noticia. Reuters, AFP y AP han informado de su fallecimiento.

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