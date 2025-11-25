Richard Gere: "La gente sin hogar no es invisible. Es voluntariamente ignorada"

Se llaman Mamen, Pepe, Javi y Latyr. Y ellos han conseguido salir del agujero negro que supone vivir en la calle. Pero hay otras más de treinta y siete mil personas en España que no tienen hogar. Para concienciar y luchar contra esta lacra existe la entidad social Hogar Sí. Entre sus colaboradores más destacados figuran el matrimonio Gere, Richard y Alejandra.

El actor y su esposa han participado, como entrevistadores y como principales impulsores, en el cortometraje 'Lo que nadie quiere ver'. Este trabajo acaba de estrenarse en Madrid, con numerosos invitados, entre ellos la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por la alfombra roja también han desfilado Mamen, Pepe, Javi y Latyr, protagonistas que ponen voz y cara a esos rostros muchas veces invisibles para gran parte de la sociedad.

Problemas de vivienda en España

"Treinta y siete mil personas sin hogar suenan a muchísimas personas, pero no es tanto", nos explica Richard Gere a Antena 3 Noticias. "En América tenemos, nunca sabemos bien el dato, entre setecientas mil y un millón de personas sin casa. Muchos de ellos niños, mujeres, hombres de familia. Y no sabemos qué hacer con eso. Es demasiada gente. Pero treinta y siete mil es algo manejable. Existen las competencias, la tecnología, la voluntad, las organizaciones. Si inviertes dinero y tiempo, hay resultados muy positivos. Se pueden sacar así a ese número de treinta y siete mil personas de la calle. No solo salvarás sus vidas, sino que las convertirás en productivas para la sociedad, con lo que todo el mundo sale beneficiado". A lo que apuntala su mujer Alejandra: "Estos problemas no son solo de las personas sin hogar, son también problemas de todos. Muchas de las personas que han acabado en la calle lo han hecho porque no thay una vivienda asumible. En España tenemos un gran problema de vivienda hoy en día".

'Lo que nadie quiere ver' es un proyecto solidario impulsado por la pareja en colaboración Hogar Sí y dirigido por Oan Hostench, en el que estos protagonistas, tras vivir sin hogar e invisibilizados durante décadas, recuperan la ilusión de reconstruir sus vidas. Más de 4 millones de personas han dormido alguna vez en la calle y 9 millones en casa de algún conocido o familiar por motivos económicos, según un informe de la entidad Hogar Sí, presentado el pasado mes de octubre, titulado 'Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos', y que fue elaborado a partir de entrevistas a 1.500 personas en España. Además según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una media de 33.758 personas se alojaron diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar, un 55,7 % más que en 2022.

La indiferencia

"Llevo trabajando para hacer esta película desde hace doce años", sigue contándonos el actor. "Todo empezó con el rodaje de la película 'Invisibles'. Cuando estábamos rodando la película -que también produje y desarrollé-, lo hacíamos como si fuese un documental. Aunque era una película de ficción. Pero escondíamos cámaras en las calles. Yo trabajaba en las calles. Pensaba que quizá en veinte o treinta segundos la gente me reconocería y entraría un poco en shock. Pero cuando me caracterizaron como una persona sin hogar, con la ropa, el maquillaje yo era completamente invisible. Pero mucho más que eso. Más que ser invisible, yo era activamente ignorado. Podía ver a personas que veían esa imagen de una persona sin hogar y giraban la cabeza como diciendo 'no quiero ver a esa persona'. Pero de una forma activa. Eso es muy diferente a ser invisible. Es no querer ser visto, es ser rechazado. Te ven pero te rechazan. Es muy duro".

Una indiferncia activa que confirma Mamen, una de las protagonistas del documental: "Me han echado lejía por la ventana, cristales. Me han hecho todo tipo de perrerías. Esto nadie lo quiere ver, pero la solución no está en mirar a otro lado". Pepe, otro de los protagonistas confirma estas heridas: "Se te van las esperanzas porque estás solo y tirado en la calle", "esto nadie lo quiere ver, pero la solución no está en mirar a otro lado".

El estreno de este documental de cerca de veinte minutos ha sido posible gracias al apoyo ciudadano: la campaña impulsada por Hogar sí logró reunir 37.117 firmas, una por cada persona sin un hogar en España, para poder hacer un estreno masivo, visibilizando el problema y exigiendo soluciones de vivienda digna y estable. "Un evento solidario que ha cumplido sus objetivos: sensibilizar y alzar la voz por miles de personas en situación de sinhogarismo que no están siendo escuchadas. Ahora seguimos impulsando el objetivo más difícil y crucial, que está en manos de todos y todas, desde las instituciones hasta la ciudadanía: que nadie viva en la calle", concluye Marian Juste, presidenta de Hogar sí.

