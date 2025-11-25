Abandona a su hijo para que sea tutelado como menor no acompañado en Tenerife e intenta huir

Es la última vuelta de tuerca para tratar de alcanzar el continente europeo. Un padre abandona a su hijo para que los servicios sociales del Gobierno de Canarias se hicieran cargo de él y tutelarle, mientras él trata de huir a la Península. El detenido viajó en avión con su hijo, menor de edad, desde Casablanca. Lo hizo en un vuelo regular con un permiso de corta duración de los que se expiden normalmente a turistas. Padre e hijo tenían pasaportes válidos, lo que les permitió poder volar sin problemas.

Su destino era España y más concretamente la isla de Tenerife, volaron al aeropuerto de Tenerife sur. Pero cuando llegaron a territorio español, el padre quiso poner en marcha su plan. Dejó al niño en una parada de guaguas con una consigna clara: que dijera que había llegado en patera.

Allí, en la calle, fue localizado por dos personas que, al ver que estaba solo, lo acercaron a una comisaría de Policía Nacional donde el menor en un primer término comentó que había llegado en patera y sin familiar alguno, estaba indocumentado. Pero cuando los agentes comenzaron a indagar el menor confirmó que había venido a España en compañía de su padre en avión a principios de octubre.

Fue entonces cuando los agentes comenzaron una labor de investigación policial para poder localizar al progenitor. Pudieron averiguar que su intención era abandonar la isla de Tenerife y dejar allí al menor para que las instituciones se hicieran cargo de él como menor no acompañado, de manera que la tutela pasara a manos del Gobierno de Canarias. Se puso en marcha un operativo policial que culminó con su detención justo en el momento en el que se disponía a embarcar. Se encontraba acompañado de dos hombres que habían colaborado con él en el desarrollo del plan de abandono del menor.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se le imputa un delito de abandono de menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.