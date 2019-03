VIOLENCIA DOMÉSTICA

El ex guardia civil acusado de matar a su ex compañera sentimental en el cuartel de la localidad pontevedresa de Cambados en diciembre de 2007, Jaime M.S., ha declarado que se acuerda de haber escuchado la detonación del disparo que acabó con la vida de Mari Luz Posse, pero "de apuntarle no", puesto que había "bebido bastante".