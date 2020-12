El actor Ian McKellen se vacuna de coronavirus y dice que se siente 'eufórico'

El actor Ian McKellen, conocido por sus papeles en grandes producciones y éxitos de taquilla como El señor de los anillos y X-Men, ha sido uno de los primeros artistas del mundo en inocularse la vacuna del coronavirus. A sus 81 años, el intérprete británico dice sentirse eufórico y "afortunado" por tener el privilegio de ponerse la dosis, y anima a que todo el mundo siga sus mismos pasos.

Hay que ponerse la vacuna

"Es un día muy especial. Me siento eufórico. No dudaría en recomendárselo a cualquiera. Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna", explicó el actor Ian McKellen que dio vida a Magneto y Gandalf. Según declaraciones recogidas por el medio Evening Standard, el veterano ha admitido que "cualquiera que haya vivido tanto" como él "está vivo porque ha recibido vacunas".

Debido a la elevada edad de Ian McKellen, él es uno de los candidatos perfectos para el suministro de una de las 800.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus que ya distribuye Reino Unido. Los mayores de 80 años, las personas que trabajan en residencias de la tercera edad y los sanitarios que están expuestos al virus son los tres bloques de ciudadanos a los que irán dirigidas las primeras vacunas, que ya están siendo suminsitradas desde hace una semana en el país.

Decenas de cuentas oficiales que van desde la Policía Nacional de España hasta famosos periodistas y políticos han compartido las imágenes del actor poniéndose su dosis. "Gandalf, el más sabio de los Maiar, conoce la importancia de protegerse contra el Covid-19", tuitea la cuenta oficial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha aprovechado para recomendar el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene de manos.