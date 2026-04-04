El incendio de un vehículo corta la A-2 en el Bruc, en dirección Lleida

El incendio de un camión ha obligado a cortar la A-2 en Bruc, dirección Lleida. La autovía se encuentra cortada en el kilómetro 569 y Trànsit recomienda a la población abandonar la A-2 en la salida previa al corte para poder continuar la ruta por la N-IIz. Reabierta la autopista AP-7 en sentido sur desde Llinars del Vallès La autopista AP-7, el principal corredor del Mediterráneo, se ha reabierto al tráfico en sentido sur desde Llinars del Vallès (Barcelona) tras la retirada de los vehículos implicados en un accidente que ha obligado a cortar la circulación durante unos 40 minutos, han informado a EFE fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT).

Reabierta la autopista AP-7 en sentido sur desde Llinars del Vallès

En el accidente, según los Bombers de la Generalitat que han trabajado en la zona, se han visto implicados un camión y dos turismos, siniestro que ha causado cinco kilómetros de retenciones. Además de aquella caravana en sentido sur, esta mañana hay tráfico lento desde Mollet del Vallès hasta Granollers, en Barcelona, y desde aquí, nueve kilómetros de retención hasta Llinars, en sentido norte.

El siniestro se ha producido poco después de las 10 horas cerca del área de descanso del municipio.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informó de que la ruta alternativa a la AP-7 era la autopista del Maresme o circular por la C-32 y la C-60.

Es la jornada intermedia de las vacaciones de Semana Santa, tras terminar ayer la operación salida y antes de que mañana se produzca la operación retorno hacia las comunidades en que el lunes es día laborable. La atención se centra en los primeros regresos en estas autonomías y en los desplazamientos cortos.

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