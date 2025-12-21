Encuentran el cadáver de una mujer en su vivienda en Barakaldo (Vizcaya)

La Ertzaintza ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Vizcaya).

Unos familiares de la mujer avisaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.

También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.

Según ha informado Eitb, la televisión pública vasca, el cuerpo de la mujer presentaba "signos de violencia compatibles con homicidio", aunque esta circunstancia no ha sido confirmada por la policía vasca.

