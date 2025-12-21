Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

País Vasco

Encuentran el cadáver de una mujer en su vivienda en Barakaldo (Vizcaya)

Según la televisión vasca, el cuerpo presentaría signos de violencia aunque la policía local no ha confirmado este dato.

Imagen de archivo de la Ertzaintza.

Imagen de archivo de la Ertzaintza.Europa Press

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

La Ertzaintza ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Vizcaya).

Unos familiares de la mujer avisaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.

También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.

Según ha informado Eitb, la televisión pública vasca, el cuerpo de la mujer presentaba "signos de violencia compatibles con homicidio", aunque esta circunstancia no ha sido confirmada por la policía vasca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray.

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Ertzaintza.

Encuentran el cadáver de una mujer en su vivienda en Barakaldo (Vizcaya)

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con una herida arma de fuego en Tarragona

Imagen de la Policía Nacional.

Encuentran el cadáver de una mujer de 30 años con signos de violencia en la zona norte de Málaga

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza
Detención Irún

Detenida tras arrollar a una pareja al huir de un robo en un garaje de Irún

Celso Bugallo - Cara - 2018
ACTOR FALLECIDO

Muere Celso Bugallo, el gallego y gran actor de reparto del cine español

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
AGRESIÓN

Detenidos dos jóvenes por agredir a un vigilante del metro de Barcelona

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima intervino para expulsar a un grupo de personas que estaban fumando dentro de la estación, cuando fue agredido por la espalda con una porra extensible.

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray.
LA RIOJA

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

Los dos senderistas fueron arrastrados 200 metros por un alud de nieve en la cara norte del monte San Lorenzo.

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional

Prisión para dos hombres presuntamente involucrados en la muerte de un individuo de 50 años en Granada

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Dos menores han sido condenados por lanzar huevos y piedras contra la casa de un guardia civil

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Publicidad