Detenida tras arrollar a una pareja al huir de un robo en un garaje de Irún

Los agentes de la Ertzaintza han detenido a una mujer de 38 años por un delito de robo con fuerza en un vehículo estacionado en un garaje de Irún, Guipúzcoa. Al intentar darse a la fuga, la arrestada arrolló a la pareja propietaria del coche con otro vehículo conducido por ella, sustraído en Vitoria-Gasteiz.

Según ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad, también ha resultado imputada por otros dos hurtos y dos robos realizados en la ciudad y le constaba una orden judicial de arresto e ingreso en prisión. Tras ser presentada ante el juez, este ha exigido su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde de este pasado sábado cuando la Ertzaintza fue advertida de un altercado próximo a un garaje localizado en un inmueble del barrio de Santiago en la localidad fronteriza.

Al lugar se trasladaron patrullas en funciones de protección ciudadana, que comprobaron que varias personas retenían a una mujer. Según las informaciones ofrecidas por las personas presentes en el lugar de los hechos y las verificaciones realizadas, se determinó que dicha mujer estaba implicada en un robo con fuerza en un vehículo aparcado en el mencionado garaje comunitario.

Entre estas personas, se encontraba una pareja propietaria del coche que, al dirigirse a este, se percató de que tenía roto el cristal de la ventanilla de la puerta del conductor y les faltaban varios objetos del maletero. Además, se dieron cuenta de que un coche, conducido por la implicada, trataba de abandonar el garaje, por lo que intentaron esquivarlo. Sin embargo, fueron golpeados en la trayectoria del coche de salida a la calle.

Una vez llegado al exterior, con la colaboración de un conductor que circulaba por esta vía, el propietario logró interceptar a la mujer. También intervino un agente de la Guardia Municipal de Donostia-San Sebastián.

Objetos en el interior del vehículo

Los efectivos de la Ertzaintza llegaron a la conclusión de que, dentro del coche conducido por la mujer, había diferentes objetos, entre ellos, algunos paquetes de regalos navideños y un mando a distancia, sustraídos del coche de la pareja. El hombre y la mujer fueron heridos al ser arrollados, por lo que fueron atendidos en un centro hospitalario.

Asimismo, el coche constaba como sustraído recientemente en la capital alavesa, según se comprobó desde el Centro de Coordinación de la Ertzaintza. También fue localizada diversa documentación personal y tarjetas bancarias, procedentes de dos hurtos a personas al descuido y dos robos con fuerza en vehículos, registrados este mismo mes en Vitoria-Gasteiz.

Una vez se identificó a la mujer, se conoció que tenía pendiente una orden de detención e ingreso en prisión emitida por un Juzgado de la capital alavesa.

Detención de la mujer

Ante los sucesos señalados, el robo en el coche estacionado en Irún, el robo del vehículo en el que se encontraba, los dos robos y los dos hurtos de Vitoria-Gasteiz y la orden judicial pendiente, tuvo lugar su detención.

La detenida, con antecedentes, sobre todo por hechos contra la propiedad, ha sido presentada en el Juzgado tras quedar finalizadas las diligencias policiales, en el cual se ha decretado su ingreso en prisión.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para intentar determinar la procedencia del resto de artículos recuperados en el coche conducido por la arrestada y su posible implicación en otros robos similares.