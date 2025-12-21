Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con una herida arma de fuego en Tarragona

Este domingo ha sido encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con una herida de bala, en una zona boscosa de Tarragona, según han informado a la agencia EFE, fuentes próximas a la investigación. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tarde de este domingo, cuando varios vecinos que transitaban por la zona, han encontrado el cadáver y han llamado inmediatamente a los servicios de emergencias.

Tras recibir el aviso, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos del Sistema d' Emergèncias Mediques y patrullas de los Mossos d' Esquadra, quienes han confirmado el fallecimiento de la víctima. La policía catalana ha acordonado la zona para facilitar el trabajo de los investigadores, y preservar posibles pruebas que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Fuentes de los Mossos han indicado que la División de Investigación Criminal (DIC) de Tarragona, se ha hecho cargo del caso y ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. Por el momento, no ha trascendido la identidad del fallecido, ni si se han producido detenciones relacionadas con este suceso. El juzgado de guardia ha decretado el secreto de sumario, por lo que las autoridades mantienen un estricto silencio sobre las primera hipótesis del caso.

Dos muertes en un día

Este suceso eleva la preocupación por la violencia registrada este domingo en Cataluña, ya que se trata del segundo fallecimiento de carácter violento en pocas horas. Durante la madrugada, otro hombre ha sido encontrado muerto en la vía pública en la localidad barcelonesa de Molins de Rei. En ese caso, la víctima presentaba heridas causadas por un arma blanca, según han confirmado fuentes policiales.

Otros casos similares

Además de las dos muertes en Barcelona, este domingo la Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años, con aparentes signos de violencia en un descamado de la zona norte de la capital malagueña.

El hallazgo ha tenido lugar cerca de las 6:30 horas de la mañana, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso alertando de la presencia de una mujer inconsciente en la vía pública. Minutos después, el centro coordinador ha activado a la Policía local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Cuando los sanitarios han llegado, solo han podido certificar el fallecimiento de la mujer.

El cuerpo, que todavía no ha sido identificado oficialmente, ha sido encontrado en un descampado de la zona. Las primeras observaciones apuntan a la existencia de indicios compatibles con una muerte violenta, aunque serán los resultados de la autopsia, los que determinen con precisión las causas del fallecimiento. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

