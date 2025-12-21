Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos dos jóvenes por agredir a un vigilante del metro de Barcelona

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima intervino para expulsar a un grupo de personas que estaban fumando dentro de la estación, cuando fue agredido por la espalda con una porra extensible.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Marta Alarcón García
Los Mossos d' Esquadra han detenido a dos jóvenes de 21 y 22 años por su presunta implicación en una agresión a un vigilante de seguridad del metro de Barcelona, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en la parada de metro Trinitat Nova. La víctima resultó herida en la cabeza tras recibir un golpe con una defensa extensible, y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, el vigilante de seguridad privada del Transporte Metropolitano de Barcelona, intervino para expulsar a un grupo de personas que estaban fumando dentro de la estación. En un primer momento, el grupo abandonó el lugar, pero más tarde regresó alrededor de las 02:25 horas en un convoy de metro. Al encontrarse nuevamente con el personal de seguridad, comenzaron a increpar a los vigilantes.

El vigilante recibió un golpe por la espalda

Durante el enfrentamiento, uno de los miembros del grupo roció con gas pimienta a los empleados de seguridad y, momentos después, uno de los vigilantes recibió un golpe por la espalda en la cabeza con una defensa extensible. A consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser evacuada a un hospital para recibir tratamiento.

Tras la agresión, los investigadores de los Mossos d’Esquadra pudieron identificar rápidamente a los presuntos autores del ataque. Ambos fueron arrestados el 11 de diciembre por la Unidad de Investigación del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU). La policía destacó que la rápida actuación permitió recopilar pruebas que facilitaron la detención de los sospechosos.

Este incidente ha vuelto a poner de manifiesto la problemática de la violencia en el transporte público, especialmente contra el personal de seguridad. Los detenidos permanecen bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes, y se espera que en las próximas semanas se determinen las responsabilidades legales de cada uno en relación con la agresión ocurrida en Trinitat Nova.

Otros casos similares

En enero de este mismo año ocurría una noticia similar, cuando un vigilante de seguridad del metro de Barcelona perdía un ojo tras recibir una brutal agresión. Los hechos ocurrían a las 23:45 horas de un sábado, cuando varios vigilantes e Transportes Metropolitanos de Barcelona intervinieron para detener una pelea que tenía lugar en la estación, cuando de repente, los cuatro vigilantes fueron golpeados y uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario por la gravedad de las heridas y tras perder un ojo. La víctima estaba opositando para entrar al cuerpo de los Mossos, un puesto al que no podrá optar tras sufrir la agresión. Tras lo ocurrido, la policía catalana detuvo a un hombre por la presunta relación con la agresión a cuatro vigilantes de metro.

