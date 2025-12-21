Muere Celso Bugallo, el gallego y gran actor de reparto del cine español

Celso Bugallo, uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión en Galicia, ha fallecido este 21 de diciembre a los 78 años. Actor tardío en el cine, pero con una larga trayectoria sobre los escenarios, Bugallo deja una carrera marcada por la solidez interpretativa y por personajes que retrataron con honestidad la vida cotidiana y los conflictos sociales.

Nacido en la parroquia de Vilalonga, en el municipio de Sanxenxo, Bugallo cambió de lugar de residencia muchas veces. Su familia se trasladó primero al País Vasco y más tarde a Logroño. Fue en Bilbao donde descubrió su vocación como actor tras ver en el cine Rebelde sin causa, una experiencia que, según relató en varias entrevistas, le despertó el deseo de dedicarse a la interpretación.

Ya en Logroño, comenzó a formarse y a participar en grupos de teatro independiente. En 1976 obtuvo su primer reconocimiento importante al ganar el Premio Nacional de Comedias de Teatro con el grupo JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), que él mismo había fundado, gracias a la obra El retablo del flautista. Durante décadas, el teatro fue su principal espacio creativo, especialmente tras su regreso a Galicia, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Su salto al cine llegó de forma tardía, cuando tenía 52 años, de la mano del director José Luis Cuerda. Debutó en La lengua de las mariposas, una película que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A partir de ahí, encadenó papeles relevantes en el cine español, destacando especialmente su interpretación de Amador en Los lunes al sol (2002), donde dio vida a un extrabajador del naval golpeado por el desempleo y el aislamiento.

El reconocimiento definitivo llegó en 2004, cuando ganó el Goya al mejor actor de reparto por Mar adentro, de Alejandro Amenábar. En esta película interpretó a José, el hermano de Ramón Sampedro, un personaje complejo y cargado de contradicciones que Bugallo dotó de una intensidad muy reconocida por crítica y público.

Además del cine, participó en numerosas series de televisión como Mareas Vivas, Rías Baixas, Fariña, Los hombres de Paco o Periodistas. Compaginó su labor interpretativa con la docencia, fundando en los años noventa el Aula de Formación de Actores de Pontevedra (AFAP).

Falleció en Pontevedra, donde su cuerpo permanece en el tanatorio. La despedida se realizará en la intimidad familiar, siendo fiel al carácter discreto que marcó su vida personal y profesional.