Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

ACTOR FALLECIDO

Muere Celso Bugallo, el gallego y gran actor de reparto del cine español

Su salto al cine llegó de forma tardía, cuando tenía 52 años, de la mano del director José Luis Cuerda. Debutó en La lengua de las mariposas, una película que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Celso Bugallo - Cara - 2018

Celso Bugallo - Cara - 2018Atresplayer.com

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Celso Bugallo, uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión en Galicia, ha fallecido este 21 de diciembre a los 78 años. Actor tardío en el cine, pero con una larga trayectoria sobre los escenarios, Bugallo deja una carrera marcada por la solidez interpretativa y por personajes que retrataron con honestidad la vida cotidiana y los conflictos sociales.

Nacido en la parroquia de Vilalonga, en el municipio de Sanxenxo, Bugallo cambió de lugar de residencia muchas veces. Su familia se trasladó primero al País Vasco y más tarde a Logroño. Fue en Bilbao donde descubrió su vocación como actor tras ver en el cine Rebelde sin causa, una experiencia que, según relató en varias entrevistas, le despertó el deseo de dedicarse a la interpretación.

Ya en Logroño, comenzó a formarse y a participar en grupos de teatro independiente. En 1976 obtuvo su primer reconocimiento importante al ganar el Premio Nacional de Comedias de Teatro con el grupo JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), que él mismo había fundado, gracias a la obra El retablo del flautista. Durante décadas, el teatro fue su principal espacio creativo, especialmente tras su regreso a Galicia, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Su salto al cine llegó de forma tardía, cuando tenía 52 años, de la mano del director José Luis Cuerda. Debutó en La lengua de las mariposas, una película que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A partir de ahí, encadenó papeles relevantes en el cine español, destacando especialmente su interpretación de Amador en Los lunes al sol (2002), donde dio vida a un extrabajador del naval golpeado por el desempleo y el aislamiento.

El reconocimiento definitivo llegó en 2004, cuando ganó el Goya al mejor actor de reparto por Mar adentro, de Alejandro Amenábar. En esta película interpretó a José, el hermano de Ramón Sampedro, un personaje complejo y cargado de contradicciones que Bugallo dotó de una intensidad muy reconocida por crítica y público.

Además del cine, participó en numerosas series de televisión como Mareas Vivas, Rías Baixas, Fariña, Los hombres de Paco o Periodistas. Compaginó su labor interpretativa con la docencia, fundando en los años noventa el Aula de Formación de Actores de Pontevedra (AFAP).

Falleció en Pontevedra, donde su cuerpo permanece en el tanatorio. La despedida se realizará en la intimidad familiar, siendo fiel al carácter discreto que marcó su vida personal y profesional.

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray.

Publicidad

Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con una herida arma de fuego en Tarragona

Imagen de la Policía Nacional.

Encuentran el cadáver de una mujer de 30 años con signos de violencia en la zona norte de Málaga

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Detenida tras arrollar a una pareja al huir de un robo en un garaje de Irún

Celso Bugallo - Cara - 2018
ACTOR FALLECIDO

Muere Celso Bugallo, el gallego y gran actor de reparto del cine español

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
AGRESIÓN

Detenidos dos jóvenes por agredir a un vigilante del metro de Barcelona

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray.
LA RIOJA

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

Los dos senderistas fueron arrastrados 200 metros por un alud de nieve en la cara norte del monte San Lorenzo.

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional
Prisión Motril

Prisión para dos hombres presuntamente involucrados en la muerte de un individuo de 50 años en Granada

No se descarta que se produzcan más arrestos a lo largo de los próximos días.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Dos menores han sido condenados por lanzar huevos y piedras contra la casa de un guardia civil

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Publicidad