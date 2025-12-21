Encuentran el cadáver de una mujer de 30 años con signos de violencia en la zona norte de Málaga

Este domingo la Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años, con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña. Ante esta noticia, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo se ha producido cerca de las 6:30 horas de la mañana, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso alertando de la presencia de una mujer inconsciente en la vía pública. Minutos después, el centro coordinador ha activado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitario del 061, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Cuando los sanitarios han llegado, solo han podido certificar el fallecimiento de la mujer.

El cuerpo, que aún no ha sido identificado oficialmente, ha sido encontrado en un descampado de la zona, un área poco transitada a esas horas de la madrugada. Las primeras observaciones apuntan a la existencia de indicios compatibles con una muerte violenta, aunque serán los resultados de la autopsia los que determinen con precisión las causas del fallecimiento. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

Tras confirmarse la muerte, se ha activado el protocolo judicial y el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes trabajan ahora en la recopilación de pruebas y en el análisis del entorno en el que fue hallado el cuerpo, así como en la revisión de posibles cámaras de seguridad de la zona que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Otros sucesos similares

Esta misma semana, la Guardia Civil encontraba el cuerpo sin vida de un ciclista que llevaba varios días desaparecido en el término municipal de Mazarrón, en Murcia. El hombre era un vecino del municipio que tenía 61 años, al que se le había perdido la pista coincidiendo con un fuerte episodio de lluvias registrado en la zona. El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre.

Encuentran el cadáver de un hombre en una discoteca abandonada de Mallorca

A principios del mes de diciembre, la Guardia Civil encontraba un cadáver en una discoteca abandonada del Puerto de Alcudia, en Mallorca. La víctima era un hombre de nacionalidad húngara de 65 años, y según recoge el Diario de Mallorca, los agentes no han encontrado indicio de la intervención de otras personas en el fallecimiento.

La antigua sala de fiestas estaría ocupada por personas sin hogar. Los agentes concluyeron que el hombre falleció tres días antes de encontrarlo, tras una caída en uno de los pisos del recinto.

