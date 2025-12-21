Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

CADÁVER

Encuentran el cadáver de una mujer de 30 años con signos de violencia en la zona norte de Málaga

El cuerpo ha sido encontrado en un descampado cerca de las 6:30 horas de la mañana. Los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.

Imagen de la Polic&iacute;a Nacional.

Imagen de la Policía Nacional. Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este domingo la Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años, con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña. Ante esta noticia, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo se ha producido cerca de las 6:30 horas de la mañana, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso alertando de la presencia de una mujer inconsciente en la vía pública. Minutos después, el centro coordinador ha activado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitario del 061, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Cuando los sanitarios han llegado, solo han podido certificar el fallecimiento de la mujer.

El cuerpo, que aún no ha sido identificado oficialmente, ha sido encontrado en un descampado de la zona, un área poco transitada a esas horas de la madrugada. Las primeras observaciones apuntan a la existencia de indicios compatibles con una muerte violenta, aunque serán los resultados de la autopsia los que determinen con precisión las causas del fallecimiento. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

Tras confirmarse la muerte, se ha activado el protocolo judicial y el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes trabajan ahora en la recopilación de pruebas y en el análisis del entorno en el que fue hallado el cuerpo, así como en la revisión de posibles cámaras de seguridad de la zona que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Otros sucesos similares

Esta misma semana, la Guardia Civil encontraba el cuerpo sin vida de un ciclista que llevaba varios días desaparecido en el término municipal de Mazarrón, en Murcia. El hombre era un vecino del municipio que tenía 61 años, al que se le había perdido la pista coincidiendo con un fuerte episodio de lluvias registrado en la zona. El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre.

Encuentran el cadáver de un hombre en una discoteca abandonada de Mallorca

A principios del mes de diciembre, la Guardia Civil encontraba un cadáver en una discoteca abandonada del Puerto de Alcudia, en Mallorca. La víctima era un hombre de nacionalidad húngara de 65 años, y según recoge el Diario de Mallorca, los agentes no han encontrado indicio de la intervención de otras personas en el fallecimiento.

La antigua sala de fiestas estaría ocupada por personas sin hogar. Los agentes concluyeron que el hombre falleció tres días antes de encontrarlo, tras una caída en uno de los pisos del recinto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Publicidad

Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con una herida arma de fuego en Tarragona

Imagen de la Policía Nacional.

Encuentran el cadáver de una mujer de 30 años con signos de violencia en la zona norte de Málaga

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Detenida tras arrollar a una pareja al huir de un robo en un garaje de Irún

Celso Bugallo - Cara - 2018
ACTOR FALLECIDO

Muere Celso Bugallo, el gallego y gran actor de reparto del cine español

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
AGRESIÓN

Detenidos dos jóvenes por agredir a un vigilante del metro de Barcelona

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray.
LA RIOJA

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

Los dos senderistas fueron arrastrados 200 metros por un alud de nieve en la cara norte del monte San Lorenzo.

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional
Prisión Motril

Prisión para dos hombres presuntamente involucrados en la muerte de un individuo de 50 años en Granada

No se descarta que se produzcan más arrestos a lo largo de los próximos días.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Dos menores han sido condenados por lanzar huevos y piedras contra la casa de un guardia civil

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Publicidad