16 años sin Marta del Castillo: "El verdadero asesino está en la calle"

Han pasado 16 años de una fatídica fecha para la familia Del Castillo Casanueva, el 24 de enero de 2009. Ese día desaparecía la joven sevillana Marta del Castillo. Tenía 17 años cuando salió de su casa. Le acompañaba otro joven, Miguel Carcaño que hoy sigue cumpliendo su condena, 21 años de cárcel y tres meses por su desaparición y asesinato.

"Hasta que Dios me llame buscaré a mi nieta"

Todos los años, José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta, acompañado de amigos, se concentra junto a los juzgados de Sevilla para cambiarle las flores ya marchitas que están junto al cartel con el rostro de Marta. Deposita un ramo nuevo de rosas blancas para recordar a su nieta. "La recuerdo diariamente, mis pensamientos son que algún día aparezcan sus restos", manifiesta agradecido por la fuerza que todo el mundo le da amigos, vecinos y periodistas.

"Hasta que Dios me llame estaré en la búsqueda de mi nieta, ojalá nadie pase por las circunstancias que nosotros pasamos", manifiesta José Antonio que está apunto de cumplir 89 años.

Casanueva avanza que no hay novedades en el caso, lo único que "han nombrado a un nuevo juez", el encargado de resolver la causa del Cuco y su madre por falso testimonio tras revocar la Audiencia la sentencia condenatoria. "No lo comprendemos, es absurdo, tenemos a los delincuentes y a los que han participado en el asesinato y su desaparición y no son capaces de decirnos donde está el cuerpo de Marta", añade.

"No fue él, fue su hermano"

El abuelo de la menor desaparecida tal día como hoy le ha pedido algo al Supremo "pido todos los días que castigue a los que están ocultando el asesinato y el cuerpo" y "a los que están participando en la ocultación que están en la calle" recalca. Porque para José Antonio Casanueva "el verdadero asesino están en la calle", lamenta. "No fue él", dice refiriéndose a Miguel Carcaño sino "fue su hermano". Y es que hay que recordar que en una carta que Carcaño envió al juez dijo que fue su hermano Francisco Javier Delgado el que había asesinado a Marta con la culta de una pistola "pero ya no se creen nada" ha lamentado el abuelo en alusión a los jueces.

Sobre la petición de tercer grado penitenciario solicitada una vez más por el asesino de su nieto, Casanueva también se ha pronunciado "es verdad que se le ha denegado varias veces" esto demuestra "que hay jueces buenos y jueces malos" sentencia.

