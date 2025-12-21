Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Prisión Motril

Prisión para dos hombres presuntamente involucrados en la muerte de un individuo de 50 años en Granada

No se descarta que se produzcan más arrestos a lo largo de los próximos días.

Imagen de archivo de un coche de Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Un juzgado de Motril, Granada, ha ordenado la entrada en prisión de dos de los cuatro arrestados por participar en una riña en el exterior de una nave comercial durante una fiesta, que desembocó en la muerte de un hombre de 50 años después de pasar en la UCI más de una semana.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Motril, en funciones de guardia, ha exigido el ingreso en prisión de dos de los detenidos por delito de homicidio, mientras que los otros dos continúan siendo investigados, según recoge EFE de fuentes judiciales.

El Juzgado de Instrucción 3 de Motril es el encargado de llevar a cabo esta investigación, que tiene decretado secreto de sumario hasta que los hechos se esclarezcan, según ha informado el diario Ideal.

La Policía Nacional detuvo a los cuatro implicados el pasado jueves tras los hallazgos de la Brigada Judicial y no se descarta que pudieran producir más arrestos a lo largo de los próximos días al continuar con las investigaciones.

Los hechos sucedieron el pasado 22 de noviembre durante una pelea en el exterior de una nave ubicada en el polígono Las Algaidas de Motril, lugar en el que se estaba celebrando una fiesta a la que asistieron dos personas que trataron de mediar en la trifulca y que resultaron heridas, motivo por el cual fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Una de estas personas, un hombre de 50 años que presentaba un gran golpe en la cabeza, murió tras permanecer una semana ingresado en la UCI de un centro sanitario de Granada capital, según ha confirmado a EFE la Policía Nacional. Un segundo afectado fue dado de alta después de haber pasado varias horas en el Hospital de Motril al no considerarse graves sus heridas.

Dos padres detenidos por la muerte de un bebé

Otras de las detenciones que se han producido recientemente han ocurrido en Ciudad Real, donde los padres de un bebé de seis mesesfueron detenidos por la Policía Nacional como presuntos responsables de su muerte violenta. El suceso ocurrió el viernes 12 de diciembre por la mañana en una vivienda ocupada situada en la calle Toledo de la ciudad.

Los hechos fueron comunicados a las autoridades sobre las 10:30 horas, cuando varias personas advirtieron de lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble, según recogía Europa Press.

Según indican las mismas fuentes, varios vecinos alarmados por lo que parecía una fuerte discusión decidieron llamar a los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios efectivos policiales y sanitarios, pero el personal de emergencias no logró salvar la vida del menor, que ya había muerto cuando llegaron.

Los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y confirmar el grado de implicación de los padres en la muerte del bebé. Aunque la principal hipótesis apunta a una muerte violenta, la Policía mantiene abiertas todas las líneas de trabajo para no descartar ninguna posibilidad.

Finalmente, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, en funciones de guardia, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre del bebé fallecido el pasado lunes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Detenida tras arrollar a una pareja al huir de un robo en un garaje de Irún

Celso Bugallo - Cara - 2018

Muere Celso Bugallo, el gallego y gran actor de reparto del cine español

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Detenidos dos jóvenes por agredir a un vigilante del metro de Barcelona

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray.
LA RIOJA

"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional
Prisión Motril

Prisión para dos hombres presuntamente involucrados en la muerte de un individuo de 50 años en Granada

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
HUELVA

Dos menores han sido condenados por lanzar huevos y piedras contra la casa de un guardia civil

El guardia civil denunció también que sufrió agresiones y hasta llegaron a romperle una cadena que llevaba colgada en el cuello. También sufrió patadas y agarrones.

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas
MENÚS GOURMET

Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Decidir qué ponemos a la mesa para sorprender a nuestros familiares y seres queridos es un auténtico quebradero de cabeza. Desde Antena 3 noticias fin de semana, hemos decidido recurrir a dos de los mejores chefs del mundo: Ramón Freixa y David García. Ambos cocineros nos van a sugerir dos recetas para deleitarnos de lo lindo durante estas navidades.

Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Muere la joven que fue atacada con un arma blanca por su compañero de piso en Riazor

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante

A prisión por burlarse durante años de una compañera con acondroplasia: llamadas en oculto para contratarla en el "circo de los enanos"

Publicidad