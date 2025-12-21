Prisión para dos hombres presuntamente involucrados en la muerte de un individuo de 50 años en Granada

Un juzgado de Motril, Granada, ha ordenado la entrada en prisión de dos de los cuatro arrestados por participar en una riña en el exterior de una nave comercial durante una fiesta, que desembocó en la muerte de un hombre de 50 años después de pasar en la UCI más de una semana.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Motril, en funciones de guardia, ha exigido el ingreso en prisión de dos de los detenidos por delito de homicidio, mientras que los otros dos continúan siendo investigados, según recoge EFE de fuentes judiciales.

El Juzgado de Instrucción 3 de Motril es el encargado de llevar a cabo esta investigación, que tiene decretado secreto de sumario hasta que los hechos se esclarezcan, según ha informado el diario Ideal.

La Policía Nacional detuvo a los cuatro implicados el pasado jueves tras los hallazgos de la Brigada Judicial y no se descarta que pudieran producir más arrestos a lo largo de los próximos días al continuar con las investigaciones.

Los hechos sucedieron el pasado 22 de noviembre durante una pelea en el exterior de una nave ubicada en el polígono Las Algaidas de Motril, lugar en el que se estaba celebrando una fiesta a la que asistieron dos personas que trataron de mediar en la trifulca y que resultaron heridas, motivo por el cual fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Una de estas personas, un hombre de 50 años que presentaba un gran golpe en la cabeza, murió tras permanecer una semana ingresado en la UCI de un centro sanitario de Granada capital, según ha confirmado a EFE la Policía Nacional. Un segundo afectado fue dado de alta después de haber pasado varias horas en el Hospital de Motril al no considerarse graves sus heridas.

Dos padres detenidos por la muerte de un bebé

Otras de las detenciones que se han producido recientemente han ocurrido en Ciudad Real, donde los padres de un bebé de seis mesesfueron detenidos por la Policía Nacional como presuntos responsables de su muerte violenta. El suceso ocurrió el viernes 12 de diciembre por la mañana en una vivienda ocupada situada en la calle Toledo de la ciudad.

Los hechos fueron comunicados a las autoridades sobre las 10:30 horas, cuando varias personas advirtieron de lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble, según recogía Europa Press.

Según indican las mismas fuentes, varios vecinos alarmados por lo que parecía una fuerte discusión decidieron llamar a los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios efectivos policiales y sanitarios, pero el personal de emergencias no logró salvar la vida del menor, que ya había muerto cuando llegaron.

Los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y confirmar el grado de implicación de los padres en la muerte del bebé. Aunque la principal hipótesis apunta a una muerte violenta, la Policía mantiene abiertas todas las líneas de trabajo para no descartar ninguna posibilidad.

Finalmente, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, en funciones de guardia, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre del bebé fallecido el pasado lunes.