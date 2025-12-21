Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
"Estamos magullados y doloridos", hablamos con uno de los montañeros rescatados en Valdezcaray

Los dos senderistas fueron arrastrados 200 metros por un alud de nieve en la cara norte del monte San Lorenzo.

Gonzalo Masip
Publicado:

Esta mañana, un aviso amarillo por nieve permanecía activo en la Ibérica Riojana. La cota podía llegar a descender en algún momento hasta los 600 metros de altitud y podían acumularse en altura hasta cinco centímetros. La aparición de este manto blanco ha animado a muchos a acercarse para disfrutar jugando o practicar algún deporte.

Es lo que hacían los dos montañeros a los que les ha sorprendido una avalancha de nieve en Valdezcaray. En ese momento, caminaban con crampones por el monte de San Lorenzo. "Estábamos en la cara norte y encima nuestro una placa de nieve nos ha llevado para abajo", así nos lo relataba uno de ellos.

Asegura que fueron arrastrados unos doscientos metros por el alud. "Dando vueltas con partes del cuerpo cubiertas por la nieve y otras fuera", nos explica. Afortunadamente, pudieron alertar a los servicios de emergencias llamando al 112. Fueron localizados gracias a un sistema de localización de llamadas.

El dispositivo de rescate

Unidades del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM) pusieron en marcha un complicado rescate. Sergio Villar, Cabo de esta unidad en Ezcaray, nos explica que tardaron unos 25 minutos en llegar hasta el punto donde se encontraban los heridos. "Ha costado, había nieve blanda recién caída y en algunos puntos nos llegaba hasta las rodillas. Costaba caminar con las mochilas, el peso de las camillas y el material de rescate", nos relata.

Cuando se acercaron a los dos senderistas heridos estaban a punto de entrar en estado de hipotermia. Afortunadamente, no habían sufrido heridas de gravedad. Finalmente, fue necesaria la intervención de un helicóptero para su traslado dadas las lesiones que presentaban y la situación del terreno que hacía imposible hacerlo por tierra.

"Estamos magullados y doloridos. Mi compañero está peor que yo, tiene el tobillo roto", nos comenta uno de los montañeros. El herido más grave, de 58 años, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de San Pedro. El segundo, de 55 años, presentaba una lesión en la rodilla que está pendiente de valoración en el ambulatorio.

