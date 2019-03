La abuela de la niña fallecida en Tenerife culpa a la justicia de su muerte

La abuela de Tindaya, la niña que apareció ayer martes muerta en su casa junto a su hermano, ha culpado a la justicia de los hechos por no haber "investigado" antes de concederle la custodia a su exnuera, S.B.P, que se encuentra detenida.



En declaraciones al programa 'Buenos Días Canarias' de Canarias Radio La Autonómica, la abuela de la niña dijo que el juez que le otorgó la custodia a la madre "debería ir preso" y que los asuntos sociales "son unos vendidos porque conocían la situación". "Aquí no hay justicia, solo hay para golfos y gamberros que tienen dinero, y mi hijo ha estado siempre ganando dinero para juicios y poder ver a su hija", sentenció.



Asimismo, definió a la madre de la niña como una "loca" que ya intentó "quitarse la vida" anteriormente con un escape de gas butano en la vivienda. "Ella era una enferma y maltrataba a la niña y a mi hijo, pero después en los juicios decía que era al revés" comentó.



La abuela dijo también que su hijo está "sedado" tras el fuerte impacto emocional de encontrar a los dos niños fallecidos en la vivienda del barrio de Vistabella, y ahora teme por su futuro. "Mi hijo está mal y no sé como va a superarlo. Cuando vea la realidad se va a volver loquito. La niña era su vida", indicó.