La abuela del bebé ha reconocido que teme perder a su hija

La niña rumana de 10 años que dio a luz el pasado 26 de octubre en Jerez (Cádiz) y su bebé han sido sometidos a un reconocimiento pediátrico en el centro de salud de Lebrija (Sevilla), donde residen, mientras la Junta de Andalucía investiga en qué circunstancias están, sin descartar ninguna medida.

El reconocimiento médico se les realizó ayer por la tarde después de que el equipo de Menores del Ayuntamiento de Lebrija visitara la casa donde vive la familia, que hasta entonces había eludido el contacto con los servicios sociales e incluso por la mañana no dejó a éstos entrar en el domicilio, según un comunicado del Consistorio.

Además de asegurar que ha llevado a cabo "todas las actuaciones pertinentes" desde que conoció este caso, el Ayuntamiento de Lebrija ha explicado que ayer por la tarde, tras la visita de sus servicios sociales, la madre de la niña, ésta y la recién nacida se dirigieron al centro de salud, donde se les hizo un reconocimiento.

Ha añadido que ni la menor ni su familia directa están empadronados en esta localidad del Bajo Guadalquivir, y nunca habían requerido de ningún tipo de servicio municipal ni sanitario, además de que la niña no estaba escolarizada, como ha corroborado hoy a los periodistas la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

Al igual que la Junta, el Consistorio lebrijano investiga "el arraigo o no de esta familia" en el municipio, al existir "informaciones contradictorias" sobre el tiempo que llevan en él, y también ha asegurado que "velará para garantizar la protección de los dos menores" conforme al protocolo que existe para estos casos.

Por su parte, Navarro ha afirmado que la Consejería ha abierto un expediente e investiga todos los posibles extremos relacionados con este asunto, entre otros motivos para "saber exactamente cuánto tiempo llevan aquí" la niña y su familia, "en qué circunstancias están" y cuál es la situación de la menor y de su entorno familiar. "No sé si es normal o no que en su país de origen una niña con 10 años sea madre, desde luego en España y en Andalucía no, y como no es normal vamos a tomar las medidas oportunas y convenientes que se deriven del expediente informativo", ha recalcado esta responsable del Gobierno andaluz.

Además de pedir a los medios que "respeten a ser posible la intimidad de la menor", ha dicho que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía de Sevilla, que ha abierto otra investigación, y con el Ayuntamiento de Lebrija, además de estar en contacto con el Consulado de Rumanía, al que han solicitado diversa documentación