El abogado de José Bretón: "La policía también investiga el entorno de la madre"

El abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, ha ofrecido una rueda de prensa para aclarar la situación de su cliente después de haber presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba y mostrar su indignación respecto a las informaciones "falsas" que se han filtrado en los últimos días.

El letrado ha explicado que presentaron el recurso el miércoles, precisando que en el documento "refutamos punto por punto lo que el juez de intrucción dictó en el auto de prisión".

Sánchez de Puerta ha contado que en sus visitas a José Bretón le ha encontrado "totalmente hundido". "Lo primero que hace es preguntarme si sé algo de sus hijos. A este señor se le ha condenado de antemano, su caso está siendo totalmente mediatizado", ha añadido.

"Me pareció anticipada la orden de detención de mi cliente, pues aún más la orden de ingreso en prisión. Hacen falta hechos concretos para poder meterlo en prisión, y aquí no se da, solo indicios y suposiciones", considera el abogado.

"No veo una razón concreta para su ingreso en prisión, si aparecieran los menores el daño que se le ha hecho a este señor es irreparable", ha explicado Sánchez de Puerta. Además, el letrado ha informado de que "hay una línea de investigación que se deriva a Huelva, es decir, al entorno de la madre de los niños".

Respecto a su situación particular, el abogado ha insistido en que "no he podido descansar desde hace diez días, comprendo el derecho de información de los medios, pero comprendan mi derecho de defensa. Después de hoy no voy a hacer ninguna declaración a ningún medio de comunicación".