De los 195 restaurantes españoles con Estrella Michelin, sólo 19 están dirigidos por mujeres

Sara Herrera, con 29 años es chef del restaurante Tepic, especializada en comida mexicana. Cuando le preguntamos sobre si existe machismo en la gastronomía Sara afirma que “sí creo que todavía se mantienen muchas actitudes y comportamientos machistas”, nos dice.

Ella asegura que tuvo que superar el primer escollo en su casa. “Mi padre no quería que fuera cocinera. Quería que estudiase una licenciatura. Al final claudicó”, nos dice mientras nos enseña uno de los platos más tradicionales y conocidos de su país: un aguachile.

Sara asegura que muchas veces se ha encontrado con clientes que no se creían que una mujer estaba detrás del plato que se acababan de comer. “He sentido situaciones molestas, incluso de acoso en mi trabajo”, nos confiesa. “En muchas ocasiones he sido la única mujer en un equipo de hombres y he tenido que poner freno a comportamientos machistas. Por ser mujer debes demostrar más que los hombres, tienes que ser más fuerte”.

Cree que el “toque femenino” se nota en los platos que salen de su cocina. “La presentación, el equilibrio de sabores… En esas cosas se aprecia. A pesar de ser un restaurante mexicano nuestras elaboraciones son neutras: el picante se añade al gusto del cliente”. A punto de cumplir dos años desde su apertura, su restaurante está incluido en la guía Michelin en la categoría Bib Gourmand por su estupenda relación calidad-precio.