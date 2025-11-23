50 años de democracia: así ha cambiado la vida en España desde el final de la dictadura

Nos hemos rodeado esta semana de imágenes muy presentes en los actos del 50º aniversario de la llegada de la democracia a España. Fotografías de finales de los años 60 y de los 70 que muestran cómo el país comenzaba a transformarse y cómo la vida cotidiana empezaba a cambiar. En aquellos tiempos, las cámaras se reservaban para momentos especiales (bodas, comuniones, viajes, vacaciones), y esas instantáneas han acabado convirtiéndose en una prueba visual de esa frase tantas veces repetida: España pasaba del blanco y negro al color.

Han transcurrido cinco décadas, medio siglo en el que los españoles han podido decidir sobre muchos aspectos de su vida. Pero antes de todo eso, la realidad era muy distinta.

La vida de las mujeres antes de 1975

Hasta 1975 seguía vigente el permiso marital. Las mujeres no podían comprar a plazos, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo, adquirir una vivienda, obtener un pasaporte o viajar al extranjero sin la autorización de su marido o, en su defecto, su padre. El Código Civil establecía al hombre como "cabeza de familia" y la mujer debía obedecerle. La educación femenina se centraba en las tareas del hogar y en la religión, y acceder a la universidad era poco habitual y socialmente mal visto.

El divorcio, los anticonceptivos y el aborto estaban prohibidos. El adulterio se castigaba como delito, pero solo cuando lo cometían mujeres, y las relaciones homosexuales podían llevar a prisión.

