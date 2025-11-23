Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

50 AÑOS DESPUÉS

50 años de democracia: así ha cambiado la vida en España desde el final de la dictadura

Las fotografías recuperadas esta semana, con motivo del 50 aniversario de la llegada de la democracia, muestran cómo el país pasó en apenas unos años del blanco y negro al color, y cuánto han cambiado los derechos y la vida cotidiana desde entonces.

50 a&ntilde;os de democracia: as&iacute; ha cambiado la vida en Espa&ntilde;a desde el final de la dictadura

50 años de democracia: así ha cambiado la vida en España desde el final de la dictaduraatresplayer

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Nos hemos rodeado esta semana de imágenes muy presentes en los actos del 50º aniversario de la llegada de la democracia a España. Fotografías de finales de los años 60 y de los 70 que muestran cómo el país comenzaba a transformarse y cómo la vida cotidiana empezaba a cambiar. En aquellos tiempos, las cámaras se reservaban para momentos especiales (bodas, comuniones, viajes, vacaciones), y esas instantáneas han acabado convirtiéndose en una prueba visual de esa frase tantas veces repetida: España pasaba del blanco y negro al color.

Han transcurrido cinco décadas, medio siglo en el que los españoles han podido decidir sobre muchos aspectos de su vida. Pero antes de todo eso, la realidad era muy distinta.

La vida de las mujeres antes de 1975

Hasta 1975 seguía vigente el permiso marital. Las mujeres no podían comprar a plazos, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo, adquirir una vivienda, obtener un pasaporte o viajar al extranjero sin la autorización de su marido o, en su defecto, su padre. El Código Civil establecía al hombre como "cabeza de familia" y la mujer debía obedecerle. La educación femenina se centraba en las tareas del hogar y en la religión, y acceder a la universidad era poco habitual y socialmente mal visto.

El divorcio, los anticonceptivos y el aborto estaban prohibidos. El adulterio se castigaba como delito, pero solo cuando lo cometían mujeres, y las relaciones homosexuales podían llevar a prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un grupo de jóvenes en La Palma agrede brutalmente a una menor, graban la pelea y lo suben a redes

Agresión

Publicidad

Sociedad

50 años de democracia: así ha cambiado la vida en España desde el final de la dictadura

50 años de democracia: así ha cambiado la vida en España desde el final de la dictadura

Imagen de archivo de un avión de Iberia

Iberia y otras cinco compañías suspenden sus vuelos a Venezuela

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Detenido en Barcelona un supuesto médico que administraba drogas intravenosas en una consulta clandestina

Se venden en un mercadillo 6.000 objetos extraviados en Manises: "Hay desde una bolsa de agua hasta un ukelele"
MERCADILLO

Se venden en un mercadillo 6.000 objetos extraviados en Manises: "Hay desde una bolsa de agua hasta un ukelele"

Efemérides de hoy 23 de noviembre de 2025: Accidente de avión etíope secuestrado
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 23 de noviembre?

Vista de las instalaciones de la mina de Cangas de Narcea.
LUTO OFICIAL

Asturias y Castilla y León declaran dos días de luto oficial por el fallecimiento de los dos mineros de Vega de Rengos

Uno de los mineros fallecidos tenía un hermano que en 2007 murió también por un accidente en una mina. El segundo se había incorporado esta misma semana a su trabajo tras una larga temporada de baja.

Madrid inaugura la Navidad con el encendido oficial en Cibeles y un gran espectáculo de luces y música
NAVIDAD

Madrid inaugura la Navidad con el encendido oficial en Cibeles y un gran espectáculo de luces y música

La capital ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido desde la plaza de Cibeles, un espectáculo que ha reunido a miles de personas y que ha incluido un videomapping sobre el Palacio de Cibeles, un concierto de Pablo López y la esperada cuenta atrás junto al alcalde y Carlos Sainz.

Agresión

Un grupo de jóvenes en La Palma agrede brutalmente a una menor, graban la pelea y lo suben a redes

Mossos d' Esquadra

Macrooperativo contra la multirreincidencia: 70 detenidos y más de 200 denuncias en Barcelona y su área metropolitana

Hallan sin vida al pastor desaparecido en el monte Aizkorri tras dos días de búsqueda

Encuentran sin vida al pastor desaparecido en el monte Aizkorri tras dos días de búsqueda

Publicidad