La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva

La Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria. Medios locales han informado de que un grupo de agentes se presentó en su residencia de Brasilia y lo trasladó inmediatamente a dependencias policiales.

Según el grupo Globo, la Corte Suprema decretó la prisión preventiva para "garantizar el orden público". La Policía Federal, en una breve nota, ha confirmado que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque sin mencionar explícitamente a Bolsonaro.

La defensa pide prisión domiciliaria por motivos de salud

La defensa de Bolsonaro solicitó a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente pueda cumplir la condena de 27 años de cárcel por golpismo bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos de salud. Los abogados enviaron la petición al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso en el que el exmandatario fue declarado culpable. Alegaban que es un caso "excepcional" de naturaleza "humanitaria" que se fundamenta en los reiterados problemas de salud que arrastra el capitán retirado del Ejército.

Hasta ahora, Bolsonaro de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de la causa.

27 años y 3 meses de cárcel

Fue condenado el pasado 11 de septiembre por la Primera Sala del Supremo, que le impuso una pena de 27 años y 3 meses de cárcel en régimen cerrado por intentar "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La prisión preventiva de este sábado no supone el inicio de la ejecución formal de la condena, que se esperaba para las próximas semanas tras el rechazo de los primeros recursos de apelación.

Nueva orden de arresto contra Alexandre Ramagem

En paralelo, el Supremo ordenó este viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro y también condenado en el mismo proceso. Según las investigaciones, Ramagem habría abandonado Brasil en septiembre a través de estado fronterizo de Roraima para dirigirse de forma clandestina hacia Venezuela o la Guayana Francesa, antes de viajar a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, fue condenado a 16 años de prisión en régimen cerrado por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

