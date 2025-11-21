Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
50 años de la Monarquía y entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, streaming en directo

Sigue en directo la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía por los 50 años de la Monarquía española.

Neila Gallego
Publicado:

El Palacio Real y el Congreso de los Diputados acogen los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Monarquía. Los actos estarán presididos por los reyes y sus hijas y tendrán como una de sus protagonistas a la reina Sofía, a la que su hijo, Felipe VI, impondrá el Toisón de Oro.

Los actos se celebran hoy, la víspera del 50 aniversario del 22 de noviembre de 1975 cuando, dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey.

Un centenar de invitados acudirán al primer acto institucional, que se celebra a las 10:30 horas en el Palacio Real de Madrid y en el que se impondrá la insignia de la Orden del Toisón de Oro, la máxima distinción de la Corona a la reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González Márquez y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.

Después, la Familia Real se trasladará al Congreso de los Diputados para presidir el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que se celebrará en la Sala Constitucional de la Cámara Baja. Aunque no ha sido invitado a estos dos actos, el rey emérito Juan Carlos I sí asistirá el próximo 22 de noviembre a un almuerzo familiar.

Sigue en directo entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía.

Es la última imagen de Santos Cerdán anoche entrando en su casa de Milagro, en Navarra. Las cámaras de Atresmedia las han grabado en exclusiva. En su primer día en libertad tras pasar cinco meses en la cárcel, Cerdán ha visitado a varios familiares, pero no ha querido hablar con los medios.

