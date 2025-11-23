Iberia sufre un ciberataque que compromete datos personales de sus clientes

Iberia ha denunciado ante la UCO, la Agencia de Protección de Datos e INCIBE "el acceso externo no autorizado en un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero". Este acceso ha comprometido la confidencialidad de determinados datos personales de los clientes.

La compañía afirma que la información contenida en ese sistema de intercambio de información es limitada y no es operacional. Por ello, informan que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos.

Según la investigación preliminar de la compañía, los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de la tarjeta de fidelización Iberia Club. Sin embargo, indica que "no se ha obtenido ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".

A pesar de ello reconocen que se han extraído algunos códigos de reserva para futuros vuelos, aunque subraya que "de momento, no hay constancia de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con estos datos".

Iberia ha comunicado lo sucedido a los clientes afectados. Asimismo, detalla que se ha implantado un doble factor de autenticación para todos los afectados de forma que nadie pueda modificar su reserva o hacer cualquier gestión a través de la APP, la web iberia.com o el call center.

Recomendaciones de Iberia

Iberia ha recomendado a los afectados que presten atención a cualquier comunicación en su nombre que le solicite realizar alguna acción. Además, a puesto a disposición de los clientes el número de teléfono +34 900 111 500 para comunicar cualquier sospecha o anomalía.

Antes de concluir, la aerolínea ha pedido disculpas a los clientes afectados por los problemas que este ataque externo les pueda ocasionar y asegura estar "poniendo todos los medios a su alcance para mitigar los efectos de incidente y evitar que pueda repetirse en el futuro".

