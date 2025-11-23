Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sánchez reclama en el G20 mayor control de la IA ante riesgos globales y nuevas amenazas

El presidente español defiende una gobernanza sólida, una fiscalidad justa y una revolución digital alineada con energías renovables, y pide a la ONU liderar la regulación de la inteligencia artificial.

S&aacute;nchez pide en el G20 m&aacute;s control sobre la inteligencia artificial ante el impacto sobre el mercado laboral.

Sánchez pide en el G20 más control sobre la inteligencia artificial ante el impacto sobre el mercado laboral.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este domingo en la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo avanzar hacia un control más estricto de la inteligencia artificial para limitar los riesgos que genera una tecnología que, aseguró, "no puede dejarse al azar". Su intervención tuvo lugar en una sesión a puerta cerrada titulada 'Un mundo justo y equitativo para todos: minerales críticos, trabajo decente e inteligencia artificial'.

Según fuentes del Gobierno español, Sánchez advirtió de que la IA está remodelando la vida cotidiana y planteando desafíos de gran calado, desde el aumento de las desigualdades globales hasta amenazas contra los derechos fundamentales y riesgos para la seguridad, incluidos los sistemas autónomos y los ciberataques.

Llamamiento a una gobernanza sólida y multilateral

Ante este escenario, el presidente defendió la necesidad de una gobernanza robusta que impida que la IA amplíe brechas sociales o debilite la democracia. Recordó que su Ejecutivo ya ha dado pasos como la creación de una agencia pública para supervisar la inteligencia artificial y un observatorio sobre derechos digitales.

Sin embargo, insistió en que la respuesta debe ser multilateral y situó a Naciones Unidas como eje central para gestionar los riesgos globales, repartir equitativamente los beneficios y asegurar que esta revolución tecnológica esté al servicio de la humanidad.

Fiscalidad, energía y materias primas

Sánchez apeló también a una fiscalidad justa y progresiva adaptada a la economía digital. Subrayó que la expansión de la IA requiere un suministro energético creciente y defendió que esa demanda sea atendida mediante energías renovables para mantener la coherencia con la lucha contra el cambio climático.

El presidente vinculó igualmente esta transición a un acceso seguro y diversificado a materias primas críticas. A su juicio, la industrialización verde no puede depender de recursos que generen nuevas desigualdades, por lo que instó a cooperar internacionalmente para garantizar cadenas de suministro transparentes y resilientes, así como una distribución del valor más justa para los países productores.

