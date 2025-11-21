Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Francisco Franco

Dos mujeres de la asociación Femen han sido agredidas por un hombre a las puertas de una parroquia donde se iba a celebrar una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Varias decenas de asistentes han permanecido a las puertas de la parroquia.

Araceli Infante
Publicado:

Ayer se cumplían 50 años de la muerte de Francisco Franco y su familia organizó una misa funeral en la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid. También había numerosos asistentes de la fundación que lleva su nombre.

Varias decenas de personas han permanecido a las puertas de la parroquia donde han proferido insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras cantaban el himno de Falange y el Cara al Sol

El momento más tenso se ha producido cuando dos activistas de Femen con el pecho descubierto han llegado a las puertas del templo con gritos contra "el fascismo". "Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" eran los lemas que gritaban, eran los lemas y pancartas que enarbolaban.

Han sido recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que ha tratado de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional. Otro les ha tocado los pechos en varias ocasiones a pesar de que ellas hacían gestos para desembarazarse del hombre.

