España conmemora los 50 años de la Monarquía con un homenaje a la Transición y a la reina Sofía

España celebra este viernes el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía con dos actos oficiales en el Palacio Real y el Congreso de los Diputados. La reina Sofía será una de las protagonistas al recibir el Toisón de Oro, mientras varias formaciones políticas han decidido no participar en la jornada.

Álvaro Manso
Publicado:

España conmemora este viernes los 50 años de la restauración de la Monarquía, un momento clave en la historia reciente del país. La jornada coincide con la víspera del aniversario de la proclamación de Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975, apenas dos días después de la muerte de Francisco Franco. Los actos buscan subrayar la evolución democrática del país y el papel que la Corona desempeñó durante la Transición.

El primer acto se celebra a las 10:30 horas en el Palacio Real. Allí, Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a la reina Sofía. El reconocimiento destaca su servicio continuado a España y a la institución. También recibirán esta distinción el expresidente Felipe González y los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Asistirán cerca de un centenar de invitados, entre ellos autoridades del Estado, miembros del Gobierno y presidentes autonómicos.

La Familia Real será recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Sánchez acudirá al acto en el Palacio Real, pero abandonará Madrid a las 12:30 para viajar a Ceuta, donde tiene compromisos institucionales.

El rey emérito Juan Carlos I no ha sido invitado a esta conmemoración. Sí estará presente el 22 de noviembre en un almuerzo familiar programado en el Palacio Real de El Pardo.

Tras el evento en el Palacio Real, la Familia Real se trasladará al Congreso de los Diputados. Allí presidirá el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. Será un espacio para reflexionar sobre la legitimidad institucional, la memoria histórica y los desafíos democráticos actuales. Participarán Adela Cortina, Juan Pablo Fusi, Juan José Laborda y Rosario García Mahamut. Los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega moderarán el encuentro. La presidenta del Congreso abrirá la sesión y Felipe VI la cerrará con un discurso.

Los actos llegan marcados por varias ausencias. EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos, Sumar y Vox no asistirán. Sus decisiones reflejan las distintas posiciones políticas sobre la Monarquía y el legado de la Transición.

