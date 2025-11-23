Detenido en Barcelona un supuesto médico que administraba drogas intravenosas en una consulta clandestina

Un hombre de 39 años ha sido detenido en Barcelona por los Mossos d' Esquadra, por presuntamente ejercer como médico colegiado y suministrar sustancias estupefacientes por vía intravenosa, desde un piso del barrio de la Barceloneta. La intervención policial tuvo lugar a raíz de que uno de sus clientes sufriera una grave intoxicación y tuviera que ser trasladado a un hospital, destapando así la existencia de esta actividad ilícita.

Según han informado los Mossos d' Esquadra este domingo, la detención del hombre de 39 años se produjo el pasado día 17 de noviembre, cuando la policía catalana fue alertada de la presencia de una persona que presentaba un alto grado de nerviosismo y excitación, en un piso de Ciutat Vella.

Al llegar allí para auxiliar a la persona intoxicada, los agentes descubrieron que ese piso mostraba claros indicios de "actividades delictivas", pero aquel día la policía no actuó. Fue al día siguiente cuando los Mossos d' Esquadra registraron el domicilio en el que se había producido la intoxicación, y encontraron diversos tipos de droga, equipos sanitarios y productos utilizados para poner inyecciones intravenosas. Este hallazgo confirmó las sospechas de que no se trataba una consulta médica, sino de un punto clandestino de distribución y administración de drogas.

Entre los productos encontrados destacaban pequeñas dosis de 'tusi' o cocaína rosa, ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis y comprimidos de diversos fármacos, además de una balanza de precisión y productos para manipular y dosificar la droga.

Según los Mossos d' Esquadra, el hombre de 39 años fue detenido, pasó a disposición judicial el pasado día 20 de noviembre y está acusado de suministrar droga y toxicómanos, aprovechando su condición de médico colegiado.

Macrooperativo contra la multirreincidencia en Barcelona

Este fin de semana ha tenido lugar un macrooperativo contra la multirreincidencia en Barcelona, que ha dejado 72 detenidos. El último operativo del Plan Kanpai, que ha tenido lugar durante la tarde y noche del viernes, se ha saldado de forma muy satisfactoria.

Ha durado más de 16 horas, y 800 agentes de Mossos d' Esquadra, Policía Local y Nacional se han movilizado y han peinado Barcelona y su área metropolitana, buscando delincuentes multirreincidentes. Dicha operación ha sido un éxito, ya que en materia sancionadora, los agentes tramitaron 74 denuncias de tráfico y 122 denuncias administrativas. Además, 70 personas fueron detenidas y otras 34 han sido investigadas.

