Un grupo de jóvenes en La Palma agrede brutalmente a una menor, graban la pelea y lo suben a redes

Estaban celebrando un cumpleaños y algo debió pasar en el local porque terminaron abandonando la zona y se citaron en la explanada del muelle de Santa Cruz de La Palma

Toñi Galván
Publicado:

Aquí comenzó todo. En las duras imágenes del vídeo que circula en redes se observa la extrema violencia. Un grupo de jóvenes entre 12 y 14 años acorralan y agreden a otra menor.

Una de las jóvenes que graban la escena con el móvil incita al resto a que le peguen. Se le escucha decir: "¡Venga, pégale! Patada por el lado lateral. Ahí está…¡Toma!".

La zarandean primero y terminan derribándola al suelo, después de un fuerte tirón de pelos. Mientras el grupo sigue coreando: "¡Ahí está! ¡Toma, toma toma, toma…!". Después comienzan a ensañarse: puñetazos, patadas… En el suelo la víctima es incapaz de defenderse.

El director general de Administración de Estado, Carlos García, confirma que, después de que la Policía Nacional haya tomado declaración a las partes correspondientes y se ha identificado a todas las personas que salen en el vídeo, los hechos ya están en la Fiscalía de Menores.

García recalca que "hay que se responsable en la protección de los menores y la divulgación de las imágenes". Son imágenes que han impactado entre los vecinos de la isla.

"Yo casi no puedo ni verlas", apunta una joven. "Pensamos que con un móvil se puede grabar todo y difundirlo", dice otro. "Algo estamos haciendo mal en la educación de los jóvenes”, dice otra vecina.

Es el segundo caso de agresión múltiple a un menor en Canarias en los últimos días. El último episodio sucedió en Gran Canaria hace poco.

El director general de la Administración del Estado llama a la responsabilidad de toda la sociedad, porque la legalidad castiga duramente la difusión. "No debemos ayudar a que esto se viralice", indica.

La pelea termina cuando los chicos advierten que la policía se acerca. "¡La poli, la poli, la poli!", grita uno de ellos. Pero ¿qué hubiese pasado si no llegan a parar?

Nos ponemos en contacto con la madre de la chica agredida, pero prefiere no pronunciase. De momento, los padres no han presentado denuncia.

