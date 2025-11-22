Encendido de las luces de Navidad en Madrid, streaming en directo

Este sábado Madrid da la bienvenida a la Navidad con una programación que arrancará con el encendido de las luces y terminará el día 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos. Durante estas semanas, las calles de la capital se llenarán de conciertos, pasacalles, belenes, teatros y exposiciones entre otros.

El programa que lleva por lema 'Madrid, una postal navideña' arranca este sábado con el acto de encendido de las luces, que tendrá lugar en la Plaza de Cibeles a las 19:30 horas. Carlos Sainz y José Luis Martínez-Almeida serán los encargados de pulsar el botón que iluminará Madrid durante seis semanas, acompañados de una actuación musical de Pablo López.

13 millones de luces LED en 240 puntos de Madrid

Una tradición que reúne a miles de personas en torno a uno de los espectáculos más vistos del año en la capital, donde más de 13 millones de luces LED iluminarán 240 puntos de la ciudad. Además, el encendido de este año contará también con un espectáculo de 'videomapping' sobre la fachada del Palacio de Cibeles.

Conciertos

Durante estas semanas habrá numerosos conciertos navideños en diferentes localizaciones de la capital. Comenzarán el 14 de diciembre con un pasacalles a cargo de la Zambombada de Madrid, y que recorrerá las calles desde plaza de la Villa hasta plaza de Oriente. El día 18 de diciembre a las 17:00h, desde el Balcón del Teatro Español se podrá escuchar un espectáculo a cargo del coro All4Gospel Choi. Al día siguiente a la misma hora, será el turno de la compositora Blanca Paloma, convirtiéndose en la primera vez que se hacen conciertos desde este lugar. El broche final a la Navidad lo pondrá Mocedades, con un concierto el 5 de enero a las 12:00h en el Teatro Real.

Desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero se abrirá la pista de hielo en el Palacio de Cibeles, una tradición que lleva haciéndose desde el año 2012.

Programación en Matadero

Matadero será otro epicentro de la Navidad en Madrid con su programación propia. Bajo el lema 'Madrid, Navidad de encuentro', Matadero acogerá propuestas para toda la familia, con actividades en torno a 'la palabra', con un homenaje a autores como Shakespeare, Dickens o Andersen.Por la noche, la Plaza Matadero se llenará de música con actuaciones de jazz, funk o flamenco.

Belenes por toda la ciudad

Además, el Área de Cultura, Turismo y Deporte han diseñado una guía para visitar los belenes más emblemáticos de la capital. Con una ruta que irá desde el belén del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles hasta otros nacimientos y espacios representativos, pasando por la colección de belenes de Basanta-Martín, una de las más importantes del mundo, y que reúne más de 4.000 conjuntos belenísticos y 25.000 figuras.

