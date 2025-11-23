La Policía impide la venta de una bebé por 3.000 euros a una pareja en Málaga

La Policía Nacional de Málaga ha impedido que se produzca la venta de una bebé por 3.000 euros. Los agentes han descubierto el acuerdo ilegal entre la madre biológica de la recién nacida, y un matrimonio con problemas de fertilidad. Estos últimos, habían falsificado la documentación de la bebé para inscribirla como hija propia.

La investigación de este caso se inició una Resolución de Desamparo Provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga, con respecto a una menor que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia.

Contradicciones en el relato de la madre

En el discurso de la madre biológica ante los agentes, se detectaron varias contradicciones relacionadas entre el parentesco de ella y el supuesto progenitor, que era el que estaba inscrito en el Registro Civil.

Tras numerosas búsquedas, los agentes investigaron por un supuesto delito contra las relaciones familiares y la falsedad documental, y llegaron a la conclusión de que la madre biológica había "intentado vender a su hija" por un precio de 3.000 euros, a un matrimonio que no podía concebir y que se encontraba en un tratamiento de fertilidad para poder ser padres.

El acuerdo entre la madre biológica y el matrimonio consistía en inscribir a la bebé en nombre de ambos, y cuando recibiera el alta hospitalaria, la madre biológica entregaría a la bebé a la pareja, a cambio de 3.000 euros acordados. Un hecho que afortunadamente no se materializó, gracias la intervención policial que pudo interrumpir esta "venta ilegal".

¿Dónde está la menor ahora mismo?

Según ha comunicado este domingo la Consejería de la Presidencia en un informe, la menor fue retirada inmediatamente de su madre y ha sido entregada a una familia de acogida bajo la tutela de la Junta de Andalucía.

Tanto la madre biológica como el matrimonio están imputados, por haber cometido supuestamente un delito de falsedad en un documento público, al modificar elementos esenciales del acta de inscripción del nacimiento en el Registro Civil.

Otros casos similares

Hace un año ocurría un caso similar en Perú, cuando una madre empeñaba a su bebé "a cambio de unas cervezas". Este suceso ocurría en la localidad de Iquitos, donde una madre de 17 años que se encontraba trabajando en un bar, tomaba la decisión de intercambiar a su bebé de tan solo 8 meses, a cambio de unas cervezas.

Según informaban medios locales, el bebé habría sido entregado por su madre a modo de empeño, a una vecina que le habría dado a cambio unas cervezas.

El relato de su abuela

La abuela del bebé, había puesto una denuncia en relación a la desaparición de su nieto, que llevaba tres días sin aparecer. Según su relato, su hija le habría informado que "había dejado al niño a manos de un desconocido en un bar, mientras ella usaba los servicios sanitarios y que, al regresar, el hombre ya no estaba con su hijo".

