Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gripe aviar

Estados unidos registra la primera muerte en el mundo de una persona infectada por gripe aviar

El fallecido era la primera persona en contraer esta variante y ya contaba con "afecciones subyacentes".

Imagen de un gallo

Imagen de un gallo Efe

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han anunciado la muerte de un paciente que había sido infectado con el virus H5N5, una rara cepa de la gripe aviar, lo que supone la primera muerte registrada de un ser humano por esta variante.

Tal y como detalló el Departamento de Sanidad del Estado de Washington, "un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 ha fallecido hoy".

Riesgo bajo de contagio

Según las autoridades, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora solo había sido detectada en animales. El departamento describió esto como "un adulto mayor con afecciones subyacentes" y subrayó que el riesgo para la población por esta enfermedad "sigue siendo bajo", puesto que no hay evidencias de transmisión del virus entre personas, y el departamento ha detallado que "ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar".

Sin embargo, "las autoridades de salud pública continuarán controlando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas".

El paciente llevaba hospitalizado desde principios del mes de noviembre

El paciente, del que no han revelado la edad, murió el sábado tras permanecer hospitalizado desde principios de noviembre. En el patio trasero de su casa, poseía una bandada de aves domésticas mixtas que, según las pruebas de las autoridades sanitarias, fueron "la fuente más probable" de contagio. Asimismo, desde dicho Departamento aseguraron que está infectado con una cepa del virus que no se había detectado en personas antes.

¿Cómo se transmite la gripe aviar?

La gripe aviar está presente en aves acuáticas de todo el mundo y puede transmitirse a aves domésticas como pollos y patos. En raras ocasiones se produce el contagio a humanos, y está ligado al contacto con animales enfermos o muertos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, desde 2024 se han confirmado 71 casos de gripe aviar H5N1 en humanos y en Estados Unidos.

Este virus se transmite a los humanos a través de la saliva o de las heces de los animales. Su riesgo aumenta a finales de otoño e invierno, estaciones en las que las aves migran y entran en contacto con otros animales.

¿Cómo evitar el contagio?

La mayoría de las personas que han contraído gripe aviar trabajan en contacto directo con los animales. De todos los casos, 41 de ellos trabajan con ganado y 24 entre trabajadores avícolas.

Para evitar el contagio, recomiendan que quienes trabajen con animales utilicen un equipo de protección adecuado y tengan mucho cuidado al manipular heces de animales.

Por otro lado, el Departamento de Salud del Estado de Washington recomienda que quienes limpien comederos de aves y otras áreas expuestas a excrementos de aves usen guantes y desinfecten el área.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Policía brasileña detiene a Jair Bolsonaro tras manipular la tobillera

Imagen de archivo de Jair Bolsonaro

Publicidad

Mundo

Imagen de un gallo

Estados unidos registra la primera muerte en el mundo de una persona infectada por gripe aviar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

EEUU, Ucrania y varios países de la UE se reúnen en Ginebra para revisar el plan de paz de 28 puntos de Trump

Police line

Aparece muerta una joven estudiante a cuatro días de su boda en un edificio universitario

Imagen del Whiting Forensic Hospital en Connecticut
Asesinato

En libertad el hombre que se comió el cerebro y uno de los ojos de su víctima

Imagen de un depósito de cadáveres
Fallo médico

Muere de frío en una morgue después de que la dieran por fallecida: "Luchó por escapar de su tumba congelada"

El presidente de EEUU, Donald Trump
Rusia-Ucrania

Donald Trump asegura que podría aceptar cambios en su plan de paz para Ucrania: "No es mi oferta final"

Representantes de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos se reúnen hoy en Ginebra para abordar el plan propuesto por Trump.

Putin
PUTIN

Putin se esconde en oficinas secretas clonadas desde que comenzó la invasión rusa

Una investigación ha desvelado que, mientras la información oficial situaba a Putin en Moscú, en muchas ocasiones estaba a muchos kilómetros de la capital rusa.

Imagen de la influencer Gina Lima

Muere la influencer Gina Lima a los 23 años: tres días después, murió su novio

La COP30 cierra un acuerdo climático que deja fuera el fin de los combustibles fósiles tras la oposición firme de los países árabes

La COP30 cierra un acuerdo climático que deja fuera el fin de los combustibles fósiles tras la oposición firme de los países árabes

Imagen de los líderes en la cumbre del G20

El G20 defiende el multilateralismo para trabajar "por una paz justa" en Ucrania

Publicidad