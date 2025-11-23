Estados unidos registra la primera muerte en el mundo de una persona infectada por gripe aviar

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han anunciado la muerte de un paciente que había sido infectado con el virus H5N5, una rara cepa de la gripe aviar, lo que supone la primera muerte registrada de un ser humano por esta variante.

Tal y como detalló el Departamento de Sanidad del Estado de Washington, "un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 ha fallecido hoy".

Riesgo bajo de contagio

Según las autoridades, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora solo había sido detectada en animales. El departamento describió esto como "un adulto mayor con afecciones subyacentes" y subrayó que el riesgo para la población por esta enfermedad "sigue siendo bajo", puesto que no hay evidencias de transmisión del virus entre personas, y el departamento ha detallado que "ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar".

Sin embargo, "las autoridades de salud pública continuarán controlando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas".

El paciente llevaba hospitalizado desde principios del mes de noviembre

El paciente, del que no han revelado la edad, murió el sábado tras permanecer hospitalizado desde principios de noviembre. En el patio trasero de su casa, poseía una bandada de aves domésticas mixtas que, según las pruebas de las autoridades sanitarias, fueron "la fuente más probable" de contagio. Asimismo, desde dicho Departamento aseguraron que está infectado con una cepa del virus que no se había detectado en personas antes.

¿Cómo se transmite la gripe aviar?

La gripe aviar está presente en aves acuáticas de todo el mundo y puede transmitirse a aves domésticas como pollos y patos. En raras ocasiones se produce el contagio a humanos, y está ligado al contacto con animales enfermos o muertos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, desde 2024 se han confirmado 71 casos de gripe aviar H5N1 en humanos y en Estados Unidos.

Este virus se transmite a los humanos a través de la saliva o de las heces de los animales. Su riesgo aumenta a finales de otoño e invierno, estaciones en las que las aves migran y entran en contacto con otros animales.

¿Cómo evitar el contagio?

La mayoría de las personas que han contraído gripe aviar trabajan en contacto directo con los animales. De todos los casos, 41 de ellos trabajan con ganado y 24 entre trabajadores avícolas.

Para evitar el contagio, recomiendan que quienes trabajen con animales utilicen un equipo de protección adecuado y tengan mucho cuidado al manipular heces de animales.

Por otro lado, el Departamento de Salud del Estado de Washington recomienda que quienes limpien comederos de aves y otras áreas expuestas a excrementos de aves usen guantes y desinfecten el área.

