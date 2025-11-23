Efemérides de hoy 23 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 23 de noviembre?

El 23 de noviembre de 1996, tres etíopes secuestran un Boeing 727 que cubría la ruta entre Adís Abeba (Etiopía) y Abiyán (Costa de Marfil), exigiendo volar hacia Australia. A pesar de las advertencias sobre la falta de combustible, los secuestradores obligan a continuar el vuelo, lo que lleva a una situación crítica en pleno océano Índico. El avión, sin posibilidad de llegar a destino, se precipita al mar cerca de las Islas Comoras, en uno de los accidentes más trágicos de la aviación africana.

El siniestro dejó un saldo devastador: 123 personas murieron y solo 52 lograron sobrevivir, gracias a la rápida intervención de pescadores y equipos de rescate locales. El caso conmocionó a la opinión pública internacional y puso en evidencia las vulnerabilidades en la seguridad aérea y la gestión de crisis en vuelos comerciales. Este episodio sigue siendo recordado como uno de los secuestros más dramáticos y fatales de la historia de la aviación.

Un 23 de noviembre, pero de 1811, se aprueba en España la creación de la Lotería Nacional, una institución destinada a generar ingresos para el Estado y financiar obras públicas. Esta iniciativa, impulsada durante las Cortes de Cádiz en plena Guerra de Independencia, buscaba ofrecer un sistema de sorteos transparente y accesible, convirtiéndose con el tiempo en una tradición profundamente arraigada en la cultura española.

¿Qué pasó el 23 de noviembre?

1889.- La primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royale Saloon, de San Francisco.

1924.- Edwin Hubble publica el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, demostrando que la Vía Láctea no es la única del universo.

1928.- Acuerdo para disputar la primera Liga de Fútbol de la historia de España. La primera jornada se disputó el 10 de febrero de 1929.

1957.- Estalla la guerra Ifni-Sahara, que enfrentó a las tropas españolas con el Ejército de Liberación Marroquí por el control de las colonias del Sáhara Occidental.

1975.- El dictador español Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos (Madrid).

1991.- Freddie Mercury confiesa que padece sida. Fallece al día siguiente.

1992.- IBM presenta 'El Simon', primer teléfono inteligente.

1996.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, ordena la retirada de las tropas de Chechenia, tras la primera guerra en esta república, que causó unos 100.000 muertos.

2006.- Alexander Litvinenko, ex agente del KGB ruso y conocido por sus críticas a Vladimir Putin. muere envenenado con polonio 210 en Londres.

2009.- Se registran las primeras colisiones de partículas en el acelerador CERN.

¿Quién nació el 23 de noviembre?

1221.- Alfonso X 'El Sabio', rey de Castilla y León.

1876.- Manuel de Falla, compositor español.

1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.

1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1922.- Manuel Fraga Iribarne, político español.

1972.- Antonio Orozco, músico español.

1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 23 de noviembre?

1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.

1973.- José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano.

1991.- Klaus Kinski, actor alemán.

2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.

2012.- José Luís Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.

2016.- Rita Barberá, política española.

2019.- Asunción Balaguer, actriz española.

¿Qué se celebra el 23 de noviembre?

Hoy, 23 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Palabra.

Horóscopo del 23 de noviembre

Los nacidos el 23 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre, se celebra santa Lucrecia, san Clemente y san Sisinio.