El 25 de noviembre de 2022, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es elegido presidente de la Internacional Socialista durante el XXVI Congreso de la organización celebrado en Madrid. Al no contar con oposición, la candidatura de Sánchez se proclamó vencedora, poniendo así fin a la etapa presidencial del socialista griego Yorgos Papandreu, quien llevaba en el cargo desde 2006. El jefe del Ejecutivo se convirtió así en el primer español en asumir el cargo.

Una década atrás, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) lideró la creación de la Alianza Progresista, una escisión de la Internacional Socialista que se mostraba crítica con la dirección que la red de partidos socialistas había tomado. Otro de los objetivos era contar con una estructura menos rígida que permitiera que entraran en la organización partidos que no se definen como “socialistas”, como el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Un 25 de noviembre, pero de 1981, nace el futbolista español Xabi Alonso, leyenda de la Selección Española. Hijo del Periko Alonso, quien jugó para la Real Sociedad y el F.C. Barcelona, Alonso se uniría de niño al filial del equipo de San Sebastián tras demostrar un gran entendimiento sobre el fútbol. Debutaría en la temporada 1999-00, en la denotación de mediocentro defensivo, siendo una de las piezas clave para que los de Guipúzcoa quedaran en segunda posición en el campeonato nacional. En 2004 ficharía por el Liverpool, club dirigido por aquel entonces por Rafa Benítez. Con los “reds” conseguiría ganar su primera UEFA Champions League.

En 2009 dejaría Anfield para viajar a la que sería su nueva casa: el Santiago Bernabéu. Formó parte de una las mejores plantillas de las últimas décadas bajo el mando de José Mourinho. La obsesión del club blanco por su ansiada décima culminó en 2014 en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid, un partido que Alonso no pudo disputar por culpa de la acumulación de tarjetas amarillas; aunque siempre quedará en la memoria de los madridistas como, tras el gol de Gareth Bale que daba la victoria al Madrid, Alonso invadió el campo en traje y corrió la banda entera para celebrar el gol. Durante su época en el club merengue, Xabi Alonso alcanzó la máxima gloria a la que puede aspirar un futbolista: la Copa del Mundo. En 2010, su calidad como mediocentro y el “tiki-taka” de la roja se impusieron al resto de selecciones coronándose como el mejor equipo del mundo: la primera estrella de España.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de noviembre?

1491.- Se firman las Capitulaciones de Granada, por las que Boabdil acuerda entregar la ciudad a los Reyes Católicos. La rendición se hace efectiva el 2 de enero de 1492.

1915.- Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias las ecuaciones definitivas de la teoría general de la relatividad.

1935.- Se solicita la licencia municipal para instalar en Madrid el primer anuncio luminoso de las bodegas González Byass, conocido como el cartel de Tío Pepe, que posteriormente se convierte en un símbolo de la Puerta del Sol.

1960.- Las hermanas Mirabal son asesinadas por agentes del régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo debido a su oposición a la dictadura.

1970.- El escritor japonés Yukio Mishima se suicida mediante el ritual del seppuku, conocido popularmente como harakiri.

1986.- La Unesco incluye en la Lista del Patrimonio Mundial la ciudad histórica de Toledo, la ciudad vieja de Cáceres, el conjunto mudéjar de Teruel y el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera.

1987.- El presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, recibe el Premio Indira Gandhi de la Paz por sus iniciativas en favor del desarme.

1988.- La filósofa española María Zambrano recibe el Premio Cervantes y se convierte en la primera mujer galardonada con este reconocimiento.

2009.- La infanta Elena y Jaime de Marichalar firman el convenio regulador de su divorcio.

2021.- Interpol elige presidente al general emiratí Ahmed Naser al Raisi, acusado por organizaciones de derechos humanos de torturas.

2024.- Jueces y fiscales jubilados presentan una querella contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales.

¿Quién nació el 25 de noviembre?

1562.- Félix Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.

1845.- José María d'Eca de Queiroz, novelista portugués.

1915.- Augusto Pinochet, dictador de Chile.

1951.- Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.

1953.- Manuel Hidalgo, periodista y escritor español.

1955.- José Ramón Martínez, más conocido como "Ramoncín", cantante español.

1960.- John F. Kennedy Jr., abogado, hijo del asesinado presidente de EE. UU.

¿Quién murió el 25 de noviembre?

1560.- Andrea Doria, almirante y estadista genovés.

1885.- Alfonso XII, rey de España.

1903.- Sabino Arana, fundador el Partido Nacionalista Vasco.

2005.- George Best, futbolista norirlandés.

2016.- Fidel Castro, líder de la Revolución y exdictador de Cuba.

2020.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

2023.- Terry Venables, futbolista y entrenador inglés.

¿Qué se celebra el 25 de noviembre?

Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Horóscopo del 25 de noviembre

Los nacidos el 25 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre, se celebra San Catalina de Alejandría.