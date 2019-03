El rey del 'body percussion'

Lo de que lleva el ritmo en el cuerpo es literal. En sus manos, en su boca, en sus pies. Mitad español, mitad italiano, Roberto Bonacini es un experto autogolpeador y lo hace tan bien que, según el Libro Guinnes, es el más rápido del mundo: 1.796 golpes en un minuto.

Una habilidad sobrenatural que comenzó a cultivar hace quince años con el claqué y se fue contagiando poco a poco por todo su cuerpo. "Soy de la escuela de los inquietos. Me levanto por la mañana con el ritmo metido en el cuerpo y no quiero ni desayunar, sólo bailar", cuenta."Trabajé dos días en una oficina y tuve que dejarlo. No sé estar sentado".

Así que decidió canalizar tanta energía con alumnos de todas las edades a los que imparte clases de body percussion, una disciplina que cada vez cuenta con más adeptos pero que compañías internacionales como Stomp o Mayomaná, llevan muchos años explotando.Ellos han hecho de las escobas, cubos y demás objetos su seña de identidad aunque la base de estas locomotoras humanas es, siempre, el cuerpo.