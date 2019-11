Pedro Sánchez promete reformar el Código Penal para prohibir referéndums ilegales

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primero en intervenir en el bloque sobre cohesión de España del debate electoral de las elecciones generales del 2019. Sánchez ha prometido que si sigue gobernando promoverá una reforma del Código Penal para prohibir "de una vez por todas los referéndums ilegales como el que se celebró cuando gobernaba el PP", dentro de varias medidas para resolver la crisis de convivencia en Cataluña.

En su intervención en el debate a cinco, el presidente de Gobierno en funciones también ha prometido una ley audiovisual que garantice que todos los consejos de administración de los medios públicos los aprueben dos terceras partes de los parlamentos para evitar adoctrinamiento en las televisiones públicas. Y también ha propuesto una asignatura de educación en valores civiles, constitucionales y éticos.

"Los partidos nacionales han regalado impunidad a los golpistas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerado "hilarante" escuchar al candidato socialista proponer que "se penalice la convocatoria ilegal de referéndum". "En Cataluña se ha producido un golpe de Estado permanente", ha señalado Abascal, tras asegura que "los partidos nacionales durante décadas han regalado impunidad a los golpistas".

Casado y Rivera han reprochado además al candidato socialista su "inacción" en Cataluña y le han exigido que sus circunscripciones se votar en libertad el próximo domingo. "Le hago responsable de que en Cataluña se pueda votar en libertad", ha avisado Casado. "Actúe y si no garantiza elecciones limpias la responsabilidad será de su Gobierno", ha coincidido el líder de Ciudadanos.

Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado que "hay mucha gente que vive en el mundo rural que sabe lo que significa no tener acceso a los servicios públicos, y eso es un problema territorial en España". Ha preferido señalar en un primer lugar al medio rural antes que mencionar la situación en Cataluña.

Rifirrafe entre Casado y Sánchez

Pablo Casado, ha concluido, tras preguntar hasta en cinco ocasiones al presidente del Gobierno en funciones si cree que Cataluña es una nación, que Pedro Sánchez está "maniatado" para ser presidente porque no cree en la nación española. Sánchez no ha contestado a la pregunta de Casado, al que ha acusado de volver "con el raca-raca" y le ha pedido "un poco de humildad y autocrítica" sobre la crisis catalana porque al Gobierno del PP "le montaron dos referéndums y se les fugó Puigdemont", ha recordado.

"Le llama Iceta y abraza la plurinacinalidad"

En este sentido, ha dicho que lo "único" que le pide al PP es que por lo menos tenga la misma "lealtad" que los socialistas con el anterior Gobierno popular. Casado ha replicado exigiendo a Sánchez que responda a la cuestión de si cree que Cataluña es una nación y España un Estado plurinacional, y le ha afeado que "le llama Iceta y abraza la plurinacinalidad" porque quiere "volver a pactar" tras el 10N con los independentistas.

Ha exigido a Sánchez rompan los acuerdos que tiene con los partidos independentistas a nivel local y ha asegurado que el presidente de gobierno en funciones "esta maniatado" por los independentistas y "no puede presidir el Gobierno de España quien no cree en la nación española". Sánchez le ha reprochado que ya está otra vez "con el raca-raca" y si en abril fueron los indultos, ahora son los acuerdos con los nacionalistas y le ha recordado que varios Estatutos de Autonomía que ha apoyado el PP recogen la definición de las respectivas comunidades como "nacionalidades".

Tras este rifirrafe, Rivera ha mostrado un listado con todas las "cesiones" al nacionalismo aprobadas por los gobiernos del PP y del PSOE, a quienes les ha reprochado su falta de "coraje y valentía" para recuperar esas competencias.

"No se equivoque de adversario. Estamos todos contra lo que están haciendo la izquierda y los nacionalistas", le ha espetado Casado al invitar a Rivera a centrar sus críticas en el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Rivera ha advertido de que "o se cambia la política de concesiones o no se va a ningún lado", al tiempo que ha asegurado que "no va a permitir nunca ni el gobierno con los independentistas, ni tampoco construir fronteras entre españoles".

Iglesias pide a Sánchez alejarse de la derecha

Pablo Iglesias ha pedido a Sánchez la "suficiente altura" para "dejar atrás complejos" y apostar por la reconciliación en Cataluña frente a lo que proponen los partidos de la derecha. "A la vista de que es imposible encontrar en esta derecha responsabilidad de Estado para afrontar un conflicto que es serio y que es grave, usted y yo deberíamos tener la suficiente altura para dejar atrás complejos y apostar por un acuerdo de país, una mesa de diálogo que apueste por la reconciliación", ha propuesto Iglesias en el debate electoral del 10 de noviembre.

El presidente en funciones le ha respondido que su coalición y él tienen una "discrepancia de fondo" sobre Cataluña y ha remarcado que el candidato de En Comú Podem, Jaume Asens, acompañó antes de ser diputado a "algunos prófugos independentistas". "Esta es su tarjeta de presentación", ha dicho Sánchez sobre Unidas Podemos.

"Iglesias defiende que hay presos políticos en España"

Y le ha reprochado además que Iglesias defienda "un referéndum de autodeterminación" en Cataluña y que llame "presos políticos a los políticos que están presos por haber quebrado la legalidad democrática" además de que pone en duda -ha reprochado el presidente- la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Unidad, responsabilidad y firmeza democrática", ha pedido Pedro Sánchez. Iglesias, que había apuntado que en su opinión el presidente se equivoca "si busca a la derecha como aliada", ha concluido tras escuchar al presidente que le ha quedado claro que lo que quiere es buscar la alianza con el PP poniendo Cataluña como excusa.