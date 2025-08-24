Muere Jerry Adler, estrella de 'Los Soprano' y carismático actor en 'The Good Wife'

El mundo del cine está de luto y se despide con tristeza de Jerry Adler, que ha muerto hoy en Nueva York. El actor, que no comenzó a actuar hasta los 60 años, fue muy conocido por sus papeles en series como 'Los Soprano', 'The Good Wife' o 'Rescue Me'. También el actor estadounidense trabajó como director de Broadway y director de escena.

Su muerte ha sido confirmada por su amigo, Frank J. Reilly, quien anunció el fallecimiento a través de su cuenta en su red social X. Reilly también ha recordado sus icónicos papeles y reconoce, con humor, que no están "nada mal para haber empezado a actuar a los 65 años".

Infancia e inicios en el mundo del teatro

Nacido en Brooklyn en 1929, Adler era hijo de Philip Adler, un director de teatro en una serie de producciones de Broadway y giras entre las décadas de 1930 y 1960.

Tras graduarse en la escuela secundaria, Adler se dedicó a la escena teatral como director de escena.

A partir de 1950, comenzó a trabajar en obras como 'Of Thee I Sing' y 'My Fair Lady', el musical de Lerner y Loewe que revolucionó el teatro estadounidense y que dio paso a una película años después. Posteriormente, se convirtió en supervisor de producción de 'The Apple Tree', 'Black Comedy/White Lies', 'Dear World', 'Coco', '6 Rms Riv Vu', 'Annie' y 'I Remember Mama'.

A partir de los 90, empieza su carrera en el cine

Tras su impecable carrera en el teatro, en la que trabajó en más de 50 obras, Adler decidió dedicarse al cine. Su carrera cinematográfica comenzó a principios de los años 90, con papeles en 'Quantum Leap', 'Northern Exposure', 'Hudson Street', 'Raising Dad', 'The West Wing', 'Mad About You', 'Curb Your Enthusiasm', 'Transparent' y 'Broad City'.

Su papel más conocido fue el de Herman 'Hesh' Rabkin, un asesor judío de Tony Soprano, en Los Soprano entre 1999 y 2007. Adler apareció en 28 episodios a lo largo de las seis temporadas del personaje. Sin embargo, Hesh no era un simple asesor financiero, sino que representaba un puente cultural entre el universo italoamericano de la mafia y la diversidad étnica de Nueva Jersey, con un humor ácido en un personaje al que le acuñó un sello personal.

Asimismo, interpretó al Sr. Wicker en Mad About You, al padre de Bob Saget, Sam Stewart, en Raising Dad, al teniente Al Teischler en Hudson Street y a Howard Lyman tanto en The Good Wife como en su spin-off, The Good Fight.

Se definía como "criatura del nepotismo" al recordar sus inicios en la industria

En 2015, Adler admitió ser una "criatura del nepotismo" al reflexionar sobre sus inicios en la industria, y reveló que se saltaba clases en la Universidad de Syracuse para trabajar como asistente de dirección en espectáculos de Broadway.

En varias entrevistas, aseguró lo que fue trabajar entre bastidores y, posteriormente, enfrentarse a que la gente lo reconociese públicamente. Tal y como él detalló, "es muy extraño que me reconozcan ahora y es algo que nunca me esperé".

