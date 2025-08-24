Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

ARRECIFES

Más de 100 especies marinas recuperadas en el litoral de Barcelona

Hace un año se sumergieron 50 arrecifes artificiales frente al Port Olimpic y 12 meses después están colonizados de fauna y flora

Más de 100 especies marinas recuperadas en el litoral de Barcelona

Más de 100 especies marinas recuperadas en el litoral de Barcelona

Publicidad

Marta Sasot
Publicado:

Biólogos y científicos nos citan a primera hora de la mañana en el Port Olímpic de Barcelona. Una vez aquí, nos embarcamos con ellos y nos adentramos en el mar. Vamos a conocer el estado del fondo marino a unos 40 metros de la línea de costa. Los buzos preparan todo el material y se lanzan a explorarlo.

Hace un año sumergieron —a 10 metros de profundidad— 50 arrecifes artificiales de hormigón carbonatado. Ahora, pasados 12 meses, el resultado ha sido todo un éxito: las estructuras han sido completamente colonizadas por algas y otras especies marinas y se han convertido en una zona de refugio y cría.

"Cumplen una función de conector ecológico, ofrecen puntos de acumulación de biodiversidad que permiten a las especies desplazarse de un sitio a otro de manera segura o vivir cruzando un arenal", explica Xavier Salvador, biólogo del Instituto de Ciencias del Mar a Antena 3 Noticias, y añade: "Es un proceso de colonización constante; a medida que pasa el tiempo, vamos observando nuevas especies que se quedan en los biotopos (arrecifes artificiales) e interaccionan con ellos".

De hecho, con este proyecto se han recuperado más de 100 especies. "Hemos visto un torpedo manchado, que es una manta eléctrica, hemos visto una urta que es un pargo del sur y, debido al calentamiento del agua, cada vez está más presente en las costas catalanas; tenemos doradas, sargos que interaccionan con los arrecifes", relata el biólogo.

"En una inmersión de unos 40 minutos hemos podido contar más de 100 especies diferentes, entre invertebrados, algas, moluscos...", cuenta Sito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, que asegura que el objetivo es no solo fomentar la biodiversidad marina, sino también contribuir a la regeneración del fondo marino del litoral barcelonés.

"Desde el Ayuntamiento de Barcelona y BSM (Barcelona Serveis Municipals) queremos reconvertir el puerto olímpico como una oportunidad para regenerar los fondos marinos que hace 20 o 30 años estaban mucho más degradados", afirma Alarcón.

Para analizar cómo evoluciona la colonización de estos arrecifes, los expertos realizarán un seguimiento periódico con inmersiones. La zona es un área protegida en la que está prohibido el baño, el buceo y el fondeo de barcos.

"Si ayudas un poco al ecosistema, el ecosistema te lo devuelve. Hay que proteger el área y seguir protegiéndola para que esto alcance toda la riqueza que puede alcanzar. Cuando se protege el mar y el mar se cuida, te lo devuelve multiplicado", asegura Olga Cerezo, directora del Port Olímpic de Barcelona. También explica: "La sostenibilidad es muy importante para nosotros; se trata no solo de reducir los impactos negativos, sino de crear espacios positivos, poder recuperar toda la biodiversidad que hace muchos años había en esta zona y en el entorno del Port. Esto lo que permite es que las especies vuelvan en un proceso mucho más rápido que si los dejamos solos", relata Cerezo.

El proyecto, liderado por la Fundación Barcelona Zoo, cuenta con la colaboración del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

España se prepara para vivir la noche más mágica del verano con la llegada de las Perseidas

Perseidas, la lluvia estelar del verano, en la localidad cántabra de Proaño

Publicidad

Ciencia

Más de 100 especies marinas recuperadas en el litoral de Barcelona

Más de 100 especies marinas recuperadas en el litoral de Barcelona

Imagen de archivo de una operación de corazón

Entrar en el corazón sin abrirlo

La nueva tendencia de cocinar con especies invasoras: ¿solución real o gesto simbólico?

La nueva tendencia de cocinar con especies invasoras: ¿solución real o gesto simbólico?

La inteligencia artificial, aliada inesperada contra las superbacterias y el descubrimiento de antibióticos
Inteligencia artificial

La inteligencia artificial, aliada inesperada contra las superbacterias y el descubrimiento de antibióticos

Técnica para tartar las cardiopatías en bebés
Cardiopatías en bebés

El Gregorio Marañón revoluciona la cirugía infantil con una técnica que puede cambiar la vida de bebés con cardiopatías

Comparativa entre la roca marciana y un casco holandés de siglo 17
Marte

"Un sombrero o tienda de campaña": la roca 'Horneflya', el nuevo hallazgo de la NASA en Marte

Científicos de la NASA estudian la composición única de esta roca, formada casi en su totalidad por esférulas.

Las medusas, las turistas mas indeseadas y las que más visitan las costas del Mediterráneo este verano
Medusas

Las medusas, las turistas mas indeseadas y las que más visitan las costas del Mediterráneo este verano

Este verano no solo trae olas de calor... también auténticas oleadas de medusas. El aumento de la temperatura del agua ha convertido el Mediterráneo en un paraíso para estos animales, y todo apunta a que estamos viviendo el año con mayor presencia en décadas. Hablamos con Maria Pascual, doctora en Ciencias del Mar, para entender por qué sucede y qué hacer si una nos pica.

Perseidas, la lluvia estelar del verano, en la localidad cántabra de Proaño

España se prepara para vivir la noche más mágica del verano con la llegada de las Perseidas

Perseidas 2021: ¿Cuándo ver la lluvia de estrellas de agosto?

Dónde ver las Perseidas de agosto 2025, la mejor lluvia de estrellas del año

Neuronas

Descubrimiento clave para el Alzheimer y la depresión: el cerebro humano sigue generando nuevas neuronas toda la vida, según un estudio

Publicidad