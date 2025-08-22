Dónde han caído el bote de 26 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 22 de agosto

Este viernes 22 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 08 36 33 09 44 27, siendo el número complementario el 40 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros. existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 71.095 de ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla), situado en Cristóbal Colón, 8; en el nº 85.605 de VALLADOLID, situado en Avenida de Segovia, 11-13; y en la Administración de Loterías nº 1 de LEGANÉS (Madrid), situada en Plaza de España,2.

EuroMillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 22 de agosto de 2025 es el 39, 30, 09, 12, 06 y las estrellas los números 10 y 4 . El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 26.000.000 euros.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 3.340 de XÀBIA / JÁVEA (Alicante), situado en Santísimo Cristo del Mar, 16.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 11 de MURCIA, situada en Trapería, 13.

Eurojackpot

En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 22 de agosto, no han aparecido acertantes de Primera Categoría en España.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 22 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El sábado, 23 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com