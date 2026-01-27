Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Virus Nipah

¿Qué riesgo tiene la población española de contraer el virus Nipah? La amenaza de ser una nueva pandemia

No existe un tratamiento específico para este virus. Hay una persona en coma.

Virus mortal Nipah

Europa Press

Las alarmas sanitarias vuelven a encenderse tras el brote del virus Nipah en la India. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantienen una vigilancia estrecha.

El pasado 12 de enero el virus volvió a aparecer. El ministro de Sanidad de la India informó de dos casos en el estado de Bengala Occidental. Las pruebas confirmaron los contagios tan solo dos días después, identificados en dos enfermeras de una clínica privada. Una de ellas ha mejorado tras disminuir su dependencia de oxígeno, pero la otra permanece en coma.

El virus Nipah no es nuevo. Se identificó por primera vez en 1999 en Malasia, en un brote que afectó sobre todo a trabajadores que estuvieron en contacto con cerdos enfermos. Desde entonces, se han confirmado unos 750 casos humanos en todo el mundo. Su principal reservorio son los murciélagos frugívoros, que pueden transmitir el virus a otras especies y, en circunstancias excepcionales, a las personas.

En Europa no existen reservorios naturales del virus. La enfermedad solo ha aparecido en países del sudeste asiático como Bangladesh, India, Malasia y Singapur. El Nipah preocupa por su capacidad de infectar a humanos y animales y por la alta mortalidad en algunos de los casos registrados, que puede llegar al 75%.

No hay tratamiento

Además, la ausencia de un tratamiento específico o una vacuna obliga a extremar las medidas de prevención, sobre todo en el ámbito sanitario, donde la transmisión entre personas es más probable.

Desde entonces, las autoridades indias han identificado más de un centenar de contactos, muchos de ellos bajo cuarentena domiciliaria. Tres nuevos casos sospechosos están siendo evaluados en el hospital de enfermedades infecciosas de Beleghata, mientras los equipos de salud intentan determinar el origen del brote.

¿Cómo se contagia?

El gobierno tailandés ha reaccionado con rapidez, tras implementar controles de temperatura en los principales aeropuertos del país, incluidos Suvarnabhumi, Don Mueang y Phuket. Aunque Tailandia no comparte frontera con la India, unas 700 personas viajan a diario desde Calcuta, por lo que también se han emitido recomendaciones a los viajeros que presenten síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria tras visitar la zona afectada.

Los contagios suelen producirse por contacto directo con animales infectados o por el consumo de frutas contaminadas con saliva o excrementos de murciélagos. En Bangladesh y en el este de la India se han documentado brotes relacionados con la ingesta de zumo de palmera datilera contaminado. También se ha comprobado que el virus puede pasar entre humanos, especialmente en sitios hospitalarios, cuando no se aplican las medidas de protección adecuadas.

