¿Usas sérum de pestañas? Estos son los riesgos que hay en algunos productos para mejorar su crecimiento

Las pestañas largas y definidas se han convertido en uno de los objetivos estéticos más extendidos en redes sociales. El uso de sérums para estimular su crecimiento se ha popularizado en los últimos años. Sin embargo, especialistas advierten de que algunos de estos productos pueden provocar efectos no deseados en la piel o en los ojos.

El fenómeno se ha hecho viral en plataformas digitales, donde numerosas usuarias comparten su experiencia con estos cosméticos. Entre quienes los utilizan, hay opiniones diversas sobre su eficacia y seguridad.

"Yo todos los que veo los pruebo", comenta una joven. Otras, sin embargo, muestran más cautela. "No me fío mucho porque tengo la piel muy sensible", explica otra consumidora.

El interés por este tipo de productos responde a la búsqueda de pestañas más largas, densas y visibles. Sin embargo, los expertos recuerdan que la zona del contorno de ojos es especialmente delicada.

Una tendencia viral en redes sociales

El uso de sérums para pestañas se ha convertido en una tendencia frecuente en el ámbito de la cosmética. Muchas personas recurren a ellos para mejorar el aspecto de las pestañas antes de eventos o en momentos puntuales.

"Lo utilizo una vez al mes cuando voy a algún sitio especial", señala otra usuaria que reconoce emplearlos de forma ocasional.

Pero también existen dudas entre quienes temen posibles reacciones adversas. Tengo miedo a que me pueda destrozar las pestañas", apunta otra joven.

Estas preocupaciones se han intensificado tras detectarse en algunos productos ingredientes que podrían provocar efectos secundarios, especialmente cuando se aplican cerca de los ojos.

Posibles efectos en la piel y en los ojos

Los especialistas insisten en que es importante prestar atención a las reacciones que puedan aparecer tras la aplicación del producto.

Mar Santamaría, responsable de atención farmacéutica, explica que algunos signos deben considerarse una señal de alerta. Entre ellos menciona irritación ocular, enrojecimiento, picor o molestias en la zona.

La recomendación principal es suspender su uso si aparecen síntomas y consultar con profesionales sanitarios.

Precaución con productos de origen desconocido

Los expertos también piden cautela ante productos que prometen resultados rápidos o espectaculares.

Mar Santamaría advierte de la importancia de evitar remedios caseros o cosméticos cuyo origen no esté claro. "Siempre que estemos ante un producto milagro con los efectos espectaculares. Mucho cuidado y nada de remedios caseros o productos que no sabemos su origen de dónde viene".

La especialista recuerda que el contorno de ojos es una zona especialmente sensible y que cualquier producto aplicado en esa área debe utilizarse con precaución.

"Es una zona muy delicada y no nos la podemos jugar", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.