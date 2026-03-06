La cirugía con células madre mejora la movilidad y elimina el dolor causado por la artrosis

La cirugía con células madre se abre paso en los quirófanos. Su uso es cada vez más habitual para tratar lesiones articulares de rodilla, espalda o incluso para mitigar la artrosis. El doctor Galo Sánchez, cirujano ortopédico en la Clínica Santa Elena, en Madrid, es uno de los especialistas en esta técnica. "Se trata de que el paciente pueda usar su articulación como antes podía", señala el doctor.

Extracción de las células madre

En este tipo de cirugía las células madre se extraen del propio paciente, de la grasa que hay debajo de su piel. Para ello, un cirujano plástico se encarga de hacer una pequeñaliposucción. El Dr. Galo explica que de esa grasa "se saca el material del que extraemos las células madre".

A continuación, esa sustancia extraída de debajo de la piel se introduce en un cilindro que contiene unas bolas de acero. Su función es "romper el estroma de lo que hemos puesto ahí y soltar las células que no nos interesan", apunta el doctor. Ese producto se filtra y se consigue un concentrado de células madre de aproximadamente entre 30 y 60 millones de células; la cantidad suficiente para cumplir su función. A partir de ahí, solo queda introducir ese concentrado directamente en la zona de la lesión.

Técnica menos invasiva

"La agresión quirúrgica es mínima", afirma el Dr. Galo Sánchez. El procedimiento ocupa algo menos de una hora y evita o retrasa cirugías más complejas como la colocación de prótesis.

Recuperación más rápida

La cirugía con células madre permite que el paciente se recupere mucho más rápido. "Se consigue, en un porcentaje grandísimo, que tenga menos dolor, por no decir ningún dolor, y que gane en movilidad", logrando así que el paciente recupere su vida normal casi de forma inminente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.